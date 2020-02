Gegendarstellung zur Aussage des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann “Eine echte Gefahr für die Demokratie” im Spiegel

Gegendarstellung von Dr. Christina Baum MdL, Vorsitzende des

Arbeitskreises Linksextremismus der AfD Fraktion, zur Aussage des

baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann “Eine echte Gefahr für

die Demokratie” im Spiegel:

“Herr Kretschmann beweist wieder einmal, dass er den Höhepunkt seines

politischen Wirkens längst überschritten hat und nur durch Polemik und

Tatsachenverdrehungen die aktuelle Lage überhaupt noch irgendwie zu erklären

versucht.”, so die Abgeordnete Dr. Baum. “Eine Partei, die die Wissenschaft

bekämpft, die freie Presse und vieles andere mehr, ist eine echte Gefahr für die

Demokratie”, sagte Kretschmann.

Dr. Baum erläutert: “In Thüringen ist nun jedem vor Augen geführt worden, dass

sich in Deutschland eine neue SED unter Führung einer Kaiserin Merkel

herausgebildet hat, die Wahlergebnisse annullieren lässt und nun auch Politiker

anderer Parteien mit Hilfe von Antifa-Schlägertrupps einschüchtert. Es ist mir

bis heute ein Rätsel, wie die mehrheitlich konservativen Bürger im Südwesten

einen Maoisten Kretschmann überhaupt wählen konnten. Dass er mit dieser

Gesinnung der Naziideologie nähersteht als jeder andere Abgeordnete im

Stuttgarter Parlament, denen man eine solche Nähe aus taktischen Gründen ständig

andichtet, beweisen die vielen Millionen Gefolterten und Ermordeten der

Mao-Diktatur. Seit Thüringen funktioniert das Ablenkungsmanöver der

Nazizuweisung für den politischen Konkurrenten AfD nicht mehr. Zu offensichtlich

wird der ganzen Welt vor Augen geführt, dass –Demokratie nicht das ist, was die

große Masse wünscht, sondern das, was eine moralisch sich selbst überhöhte

Minderheit festlegt, wer oder was gewählt wird–.”

Nach der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten in Thüringen hatte

Kanzlerin Angela Merkel erklärt, die Wahl müsse rückgängig gemacht werden.

Anschließend entließ sie den Ostbeauftragten Thomas Hirte aus seinem Amt. Damit

kommt es auch innerhalb der Union zum offenen Streit: Hirte hatte zuvor die Wahl

Kemmerichs gelobt, die WerteUnion kritisierte seine Entlassung scharf.

“Besser als der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) kann

man die Thüringer Ereignisse nicht beschreiben. Die Grünen und Roten sind nicht

nur eine Gefahr für die Demokratie – sie haben die Demokratie längst beerdigt.

Diese Tatsache sollte der ganzen Welt wirklich große Sorgen bereiten”, so die

Abgeordnete Dr. Baum abschließend.

