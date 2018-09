Pazderski: Keine Dirty Campaigning-Methode ist AfD-Gegnern zu schade

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg

Pazderski offenbart die Rechtfertigungs-Lügen der Produzenten eines

von der AfD entlarvten Fake-Videos, die seit gestern gezielt gestreut

werden:

„Ein von der Rundfunk-Zwangsabgabe finanziertes Hetz-Video als

Satire und Kunst zu bezeichnen, scheint der letzte Ausweg der

argumentlosen Linken. Das nehmen wir mit einem Lächeln hin. Diese

These jedoch mit Lügen zu ummanteln, ist dreist-dumm und leicht zu

durchschauen:

So ist die Anschrift in der Kreuzberger Schenckendorfstr 4 nicht

wie behauptet privat, sondern der offizielle und seit langem

veröffentlichte Sitz der Firma Steinberger Silberstein GmbH,

eingetragen im Handelsregister unter der Nummer HRB 194391. Diese

Information ist jedem frei zugänglich und wurde auf Nachfrage auch

vom Bezirksamt Lichtenberg, dass den Fake-Dreh am Anton-Saefkow-Platz

genehmigt hatte, bestätigt. Die peinliche Opferhaltung der

Unternehmensleitung ist daher eine reine Schutzbehauptung, um von den

eigenen Dirty Campaigning-Methoden abzulenken. Ebenso absurd ist die

Verbreitung der Behauptung, der Firmenname Steinberger Silberstein

GmbH, löse bei uns antisemitische Reflexe aus. Dies ist für uns kein

Thema. Antisemitische Kommentare in den sozialen Netzwerken

entstammen entweder der Feder von Verblendeten oder sind gezielte

Provokationen linker Trolle. Der AfD geht es ausschließlich um die

Aufdeckung unlauterer Propaganda mit Geldern aus der Kasse des

öffentlich-rechtlichen SWR.

An Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist schlussendlich, dass

eine laut Handelsregister auf die Produktion von Videos

spezialisierte Firma darüber jammert, jemand habe mit einer Kamera in

der Hand an ihrer Tür geklingelt und ein Gespräch angeboten.

Bemerkenswert ist hier maximal, dass man auf dieses Gesprächsangebot

nicht eingegangen ist und die Tür verschlossen blieb.

Es wird offensichtlich: Die AfD soll mit allen erdenklichen

Methoden mundtot gemacht werden. Keine Dirty Campaigning-Methode ist

unseren Gegnern zu schade. Aber wir werden nicht schweigen, sondern

den Finger weiter in die Wunde legen. Das ist unsere Pflicht als

einzige echte Opposition in Deutschland!“

