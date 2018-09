Gemeinsame Pressemitteilung von DBV und DLT DBV und Landkreistag fordern Kursänderung bei der 5G Frequenzvergabe – Flächendeckende Versorgung sicherstellen

(DBV/DLT) Anlässlich der am Montag stattfindenden

Sitzung des Beirates der Bundesnetzagentur fordern der Deutsche

Bauernverband (DBV) und der Deutsche Landkreistag (DLT), eine echte

Flächendeckung mit 5G-Mobilfunk im ländlichen Raum auch außerhalb der

besiedelten Gebiete sicherzustellen. Da die bislang vorgesehenen

Ansätze zu der im Frühjahr 2019 anstehenden Frequenzversteigerung

dafür nicht ausreichen, bedarf es dringend einer Kurskorrektur der

Frequenzpolitik der Bundesregierung und ihrer Umsetzung durch die

Bundesnetzagentur.

Eine flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigem Internet

ist wesentliche Voraussetzung zur Herstellung der Gleichwertigkeit

der Lebensverhältnisse. So müssen in ländlichen Räumen grundsätzlich

die gleichen Anwendungen/Dienste funktionieren wie im städtischen

oder halbstädtischen Bereich, wo der Wettbewerb die besten

Versorgungsergebnisse hervorbringt. In den ländlichen Räumen, in

denen der Markt allein zu keinen volkswirtschaftlich und

gesellschaftlich befriedigenden Ergebnissen führt, müssen die

Rahmenbedingungen (Versteigerungsdesign, Versorgungsauflagen,

Förderung, Regulierung) so ineinandergreifen, dass

hochleistungsfähiges Internet gewährleistet ist.

Aus Sicht der Verbände muss aus den Versäumnissen der

Vergangenheit gelernt werden. Eine Orientierung der Auflagen allein

an der Versorgung von Haushalten ist bei Weitem nicht ausreichend.

Die aktuell im Koalitionsvertrag oder in Verlautbarungen der

Bundesnetzagentur bzw. deren Beirat formulierten Versorgungsauflagen

in Bezug auf Bahnstrecken und bestimmte Straßenkategorien sind nur

halbherzig, weil sie Arbeit und Leben in der Fläche nicht im Fokus

haben. Es geht um die Wirtschaftskraft und die Bleibeperspektiven von

Menschen im ländlichen Räumen.

Da die Bundesnetzagentur (BNetzA) solche Versorgungsauflagen aus

rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen für nicht zumutbar erachtet,

schlagen die Verbände ein auf Überlegungen und Abschätzungen des 5G

Lab Germany Dresden beruhendes alternatives Versteigerungsmodell vor,

durch das eine flächendeckende Versorgung zu tragbaren Bedingungen

erreicht werden kann.

Dieses Modell sieht vor, dem anstehenden Verfahren zur

Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen eine Versteigerung

vorzuschalten, die die flächendeckende Versorgung ländlicher Gebiete

mit hochleistungsfähigen Internet garantiert.

In dieser Vorschaltversteigerung sollen die für den 5G-Ausbau

wirtschaftlich nicht lukrativen ländlichen Gebiete unter den

Netzbetreibern zu „negativen Preisen“ versteigert werden. Die

vorgeschaltete Negativversteigerung endet erst, wenn alle (zuvor

definiert und abgegrenzten) ländlichen Gebiete auf die drei

Netzbetreiber verteilt sind, so dass je ein Netzbetreiber für den

Netzaufbau in einem definierten Gebiet unter vollständiger Nutzung

der neuen Frequenzbänder und der eigenen vorhandenen Frequenzbänder

verantwortlich ist. Die Netzbetreiber erhalten für die so

ersteigerten Gebiete Betreiberschutz über mindestens 5 Jahre. Der

damit verbundene Vorsprung macht die Versorgung der Gebiete für die

Betreiber wirtschaftlich attraktiv. Um den Ausbau im ländlichen Raum

weiterhin zu befördern, werden dem Netzbetreiber alle Ausgaben für

den 5G-Ausbau in seinen Vorsprungregionen zurückerstattet, und zwar

bis zu dem Betrag, den der jeweilige Netzbetreiber für die von der

Bundesnetzagentur vorgesehene und zeitlich nachfolgende Versteigerung

in den Frequenzbereichen 2 GHz und 3,6 GHz ausgeben musste

(Cash-Back). Zusätzlich erhält er die Frequenzbänder aus der

„digitalen Dividende III“. Im Gegenzug verpflichten sich die

Netzbetreiber in den von ihnen exklusiv versorgten Gebieten zu

Roaming und dazu, binnen drei Jahren (bis Anfang 2023) 95 Prozent der

Fläche mit mehr als 10 Mbit/s und 5 ms Latenz zu versorgen.

Das 5G Lab Germany Dresden hat zu dem vorgeschlagenen Modell ein

von Verbänden des ländlichen Raums initiiertes Diskussionspapier

entwickelt. Das 5G Lab Germany Dresden gehört zu den europaweit

führenden 5G-Forschungs- und -Entwicklungseinrichtungen.

