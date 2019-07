Gemischte Teams und Frauen in Führungspositionen bringen dem Unternehmen einen echten Mehrwert (AUDIO)

Daimler und Mercedes-Benz bieten Frauen ganz unterschiedliche Weg

für die Balance zwischen Karriere und Familie – Beispiele präsentiert

der Konzern beim „Female Creators– Day“ in Graz

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen steigt. Das geht aus

einer Studie der internationalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft

Ernst & Young hervor, die Anfang des Jahres veröffentlicht worden

ist. Wie das in der Praxis aussieht, das demonstrierten Daimler und

Mercedes-Benz auf dem „Female Creators– Day“ in Graz. Frauen aus den

unterschiedlichsten Bereichen berichteten dort von ihrer täglichen

Arbeit, ihren Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen, ihrem

Führungsstil und ihrer Zusammenarbeit mit ihren männlichen Kollegen.

Es ging aber auch um Jobsharing, das eine Abteilungsleiterin und ein

Abteilungsleiter seit einem Jahr erfolgreich praktizieren. Das alles

sind wichtige Themen für das Unternehmen, betont Dr. Dirk Jacobs,

Chef des Global Diversity Office:

1.O-Ton Dr. Dirk Jacobs

Ich glaube, wir müssen mal auf die Zahlen kucken, und Fakt ist,

dass Frauen heute in Unternehmen immer noch unterrepräsentiert sind.

In der Gesellschaft haben wir 50:50. Das sollte auch für die Chancen

gelten, was die Karriere betrifft. Und insofern kann man sagen,

solange das der Fall ist, dass Frauen so unterrepräsentiert sind,

macht sich ein Gap auf, eine Lücke. Und diese Lücke gilt es, meines

Erachtens, auch vor dem Hintergrund des Mehrwertes von gemischten

Teams und der Innovationskraft, wirklich aktiv anzugehen. (0:34)

Frauen sind bei Daimler nichts Neues, das zeigt ein Blick in die

Unternehmensgeschichte. Da gab es im August 1888 eine Frau Namens

Bertha Benz, die mit dem von ihrem Mann erfundenen Automobil die

erste Langstreckenfahrt von Mannheim nach Pforzheim wagte. Sozusagen

die erste Testfahrerin in der Firmengeschichte. Und bis heute eine

Verpflichtung: Bis 2020 will der Konzern im Management einen

Frauenanteil von 20 Prozent erreicht haben. Eine dieser weiblichen

Führungskräfte ist Sabine Scheunert. Sie leitet den Digital- und

IT-Bereich von Mercedes-Benz Cars und hat in ihrem Team mit fast

2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Frauenanteil von 35

Prozent. Und das ist für sie ganz wichtig:

2. O-Ton Sabine Scheunert

Ja, ich glaube schon, dass es Unterschiede zwischen Mann und Frau

gibt. Und das ist ja genau das, was wir suchen, wenn wir von

–diversen Teams– sprechen aus ganz unterschiedlichen Backgrounds: Ob

es Gender ist, ob es die Nationalitäten sind. Das Schöne daran ist,

dass wir immer wieder geeint sind, wenn wir uns dann um die gleichen

Fragestellungen der zukünftigen Mobilität kümmern. Und dann ist es

tatsächlich egal, ob sie in Peking oder Shanghai, in London oder in

Paris, die gleichen verstopften Straßen vorfinden. Und dann ist es

schön zu sehen, wie Männer und Frauen aus den unterschiedlichen

Ländern dann an der gleichen Problemstellung arbeiten. (0:36)

Und noch ein interessantes Ergebnis liefert die Studie von Ernst &

Young: Frauen führen ganz anders als Männer. So beschreiben sie

ihren Führungsstil häufiger als „charismatisch“, „teamorientiert“,

„situativ“, sprich: Sie entscheiden aus dem Bauch. Nach Schwächen

gefragt geben sie zu, sich auch manchmal in Diskussionen zu

verstricken. Kerstin Heiligenstetter ist Head of She–s Mercedes. Das

ist eine Initiative von Mercedes-Benz mit dem Ziel, Frauen zu

inspirieren, zu vernetzen und zu befähigen, ihr volles Potenzial zu

entfalten. Sie weiß, wie wichtig Frauen für den Automobilhersteller

sind:

3. Kerstin Heiligenstetter

Genauso wenig wie wir Männerautos bauen, bauen wir Frauenautos.

Aber Frauen haben teilweise andere Kaufpräferenzen. Frauen bevorzugen

Marken, Produkte und Services, die ihnen auch das Leben erleichtern,

legen sehr viel Wert auf Sicherheit, auf Design, auf Funktionalität.

Und das sehr stark in den Fokus zu rücken, das wollen wir mit –She–s

Mercedes– erreichen. (0:22)

Mit dem „Female Creators– Day“ möchte Mercedes-Benz zeigen, dass

im Unternehmen bereits viele erfolgreiche Frauen mit Ideen und

Visionen als Führungskräfte arbeiten. Mercedes-Benz gilt als sehr

attraktiver Arbeitgeber, nicht nur für Frauen. So hat das Unternehmen

beispielsweise Philipp Hartmann die Möglichkeit gegeben, seine Stelle

als Abteilungsleiter mit einer Kollegin zu teilen. So hat er jetzt,

genauso wie Alexandra Bauer, mehr Zeit für die Familie:

4. Philipp Hartmann

Als ich mit meinem bzw. jetzt unserem Chef darüber gesprochen

habe, war er anfangs überrascht. Aber dann hat er das voll

unterstützt. Die Bilanz nach einem Jahr ist: Er sagt, er hat

eigentlich nur Vorteile. Sicherlich war es eine Gewöhnungsphase, wen

er für welche Themen anspricht, aber er hat letztendlich zwei

Abteilungsleiter für unterschiedliche Themen, er hat immer einen

Ansprechpartner, weil wir uns meistens gegenseitig vertreten, er hat

sicherlich eine größere Kapazität und er hat auch die Kompetenzen,

die wir beide mitbringen. Das ist sicherlich für ihn nur ein Gewinn.

(0:35)



Auf dem „Female Creators– Day“ von Mercedes-Benz in Graz haben

Frauen aus dem Konzern einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben

und von ihrer täglichen Arbeit in Führungspositionen berichtet. Das

Unternehmen bietet Frauen unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit

ihren Ideen und ihren Fähigkeiten einzubringen. Und das im Einklang

von Karriere und Familie.

