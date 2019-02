Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof bestätigt: Luftqualität ist an den jeweils am stärksten belasteten Orten zu messen

Deutsche Umwelthilfe begrüßt Schlussanträge der

Generalanwältin Kokott zur Standortwahl von Luftmessstationen und

ermittelten Schadstoffwerten – Stellungnahme verdeutlicht die

Bedeutung der europarechtlichen Vorgaben für die „Saubere Luft“ für

Leben und Gesundheit – DUH fordert Verkehrsminister Scheuer dazu auf,

sich nicht länger von den Dieselkonzernen und Fake-Wissenschaftlern

instrumentalisieren zu lassen, sondern auf der Basis der geltenden

NO2-Grenzwerte und Messorte die Hardware-Nachrüstung aller

Betrugsdiesel durchzusetzen

Die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat in

ihren heutigen Schlussanträgen zu den Standorten von

Luftmessstationen und der Beurteilung der ermittelten Grenzwerte die

Rechtsauffassung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bestätigt.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: „Die

Generalanwältin bestätigt eine Selbstverständlichkeit: Es geht bei

den Luftqualitätswerten um den Gesundheitsschutz der Bürger und dazu

muss am jeweils höchstbelasteten Ort in einer jeden Stadt der

Grenzwert für das Dieselabgasgift NO2 unterschritten werden. Sie

verdeutlicht außerdem, welch hohen Stellenwert der Schutz von Leben

und Gesundheit hat. Damit ist der Versuch des von den Dieselkonzernen

ferngesteuerten Verkehrsministers Andreas Scheuer erneut gescheitert,

die Sinnhaftigkeit von NO2-Grenzwerten und Standorten von

Messstationen in Frage zu stellen. Wie lange akzeptiert die ehemalige

Umweltministerin und jetzige Kanzlerin Angela Merkel noch, dass

Scheuer die Luftreinhaltepolitik bekämpft und gleichzeitig den

Dieselkonzernen nicht auferlegt, für die vielen Millionen

Betrugs-Diesel-Pkw eine Hardware-Nachrüstung durchzuführen, und zwar

auf Kosten der Hersteller?“

Die Generalanwältin bestätigt, dass es nicht auf einen Mittelwert

aller Messstationen in der Stadt ankommt, sondern keine

Grenzwertüberschreitung an keiner Stelle der Stadt zulässig ist, wo

sich Menschen aufhalten. Die Generalanwältin bestätigt ebenfalls,

dass die Messstellen dort aufzustellen sind, wo die höchsten Werte zu

erwarten sind.

Ferner ist nach Stellungnahme der Generalanwältin nach

wissenschaftlichen Kriterien zu ermitteln, wo am wahrscheinlichsten

mit den höchsten Schadstoffwerten zu rechnen ist. Hier müssen die

Messstellen aufgestellt werden. Nach Stellungnahme der

Generalanwältin haben Bürger einen Anspruch darauf, dass Gerichte das

Messstellennetz dahingehen überprüfen, ob tatsächlich die höchste

Belastung abgebildet wird.

