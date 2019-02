NOZ: Linken-Innenexpertin unterstellt Seehofer im Fall Ben Ammar Verschleierung

Linken-Innenexpertin unterstellt Seehofer im

Fall Ben Ammar Verschleierung

Renner: Angaben des Innenministers „unglaubhaft“ – „Gefährder

verschwindet nicht einfach vom Radar“

Osnabrück. Die Linken-Innenexpertin Martina Renner wirft

Innenminister Horst Seehofer im Fall des nach Tunesien abgeschobenen

mutmaßlichen Anis-Amri-Komplizen Bilel Ben Ammar Verschleierung vor.

„Es scheint unglaubhaft, dass die Bundesregierung zum Aufenthaltsort

von Ben Ammar weder Anfragen an tunesische Behörden gestellt, noch

sich mit ausländischen Behörden darüber ausgetauscht hat“, sagte

Renner, die für die Linke im Amri-Untersuchungsausschuss des

Bundestages sitzt, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Eine nach

eigener Einschätzung gefährliche Person mit Bezug zum IS und

Kontakten nach Deutschland und Frankreich verschwindet nicht einfach

vom Radar der Sicherheitsbehörden.“

Seehofer hatte zuvor in Berlin erklärt, ihm sei der gegenwärtige

Aufenthalt Ben Ammars, der sich am Vorabend des Anschlags auf dem

Breitscheidplatz mit Amri zum Essen getroffen hatte, „nicht bekannt“.

Dass Ben Ammar am 1. Februar 2017 abgeschoben worden sei, könne er

nachvollziehen, obwohl der Tunesier als gefährliche Person gegolten

habe.

Dazu sagte Renner: „Die Entscheidung, Ben Ammar so schnell

abzuschieben, birgt die Gefahr, dass die damalige Beurteilung nunmehr

in jedem Fall gerechtfertigt erscheinen muss.“ Wenn sich

herausstellen sollte, dass Ben Ammar doch in den Anschlag verwickelt

war, „würde dies keine der handelnden Person politisch überleben“.

Die Bundesregierung müsse in dem Gremium nun „alles offenlegen“,

forderte die Innenpolitikerin. Die Ermittlungen gegen den „überstürzt

außer Landes geschafften“ Ben Ammar müssten womöglich

wiederaufgenommen werden. „Amri und er waren mehrfach bei

Terrorermittlungen vor dem Anschlag aufgetaucht. Beide waren vor dem

Anschlag von Flüchtlingen als IS-Sympathisanten angezeigt worden“,

betonte Renner.

