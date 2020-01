Geschäftsmodelle der Clans aushebeln Kommentar Von Christian Schwerdtfeger

Sie schießen buchstäblich wie Pilze aus dem Boden: Sogenannte

Barbershops finden sich mittlerweile in jeder kleineren und größeren Stadt in

NRW – und das nicht etwa vereinzelt. Es gibt Straßen, da reihen sich

entsprechende Geschäfte aneinander. Den herkömmlichen Friseurbetrieben sind die

Barbershops schon länger ein Dorn im Auge, weil sie zum einen Kunden abziehen

und zum anderen teilweise illegal sind: Nämlich dann, wenn der Betriebsinhaber

nicht nur Bärte stutzt, sondern auch Haare schneidet, obwohl er keinen

Meisterbrief im Friseurhandwerk vorweisen kann. Nun sind diese Herrensalons, die

auffallend häufig von arabischstämmigen Personen betrieben werden, in den Fokus

der NRW-Behörden geraten. Verbindungen zu kriminellen arabischen Familienclans

werden einigen aus der Zunft unterstellt. Der Polizei liegen jedenfalls schon

entsprechende Hinweise vor; erste Kontrollen hat es gegeben. Wenn in einem von

Clans kontrollierten Viertel in Essen innerhalb kürzester Zeit 20 Barbershops

eröffnen, passiert das nicht zufällig – und schon gar nicht ohne Zustimmung der

Clans. Zumal Recherchen unserer Redaktion zuletzt ans Tageslicht gebracht haben,

dass gerade in den Essener Clanhochburgen kaum ein Geschäft öffnen kann, ohne

dass die Clans in irgendeiner Form damit zu tun haben. Dennoch dürfen jetzt

nicht alle Barbershops über einen Kamm geschert werden. Der Großteil dürfte

legal arbeiten und nichts mit Clan-Kriminalität zu tun haben. Aber gegen die

Betriebe, die sich nicht an Recht und Gesetz halten und womöglich nur

Geldwäschezwecken dienen, muss vorgegangen werden. Den kriminellen Clans müssen

jegliche finanzielle Bezugsquellen und Geschäftsmodelle genommen werden. Nur

wenn man ihnen ihr Geld nimmt, wird der Kampf gegen diese Strukturen zu gewinnen

sein.

