Gewalt und Chaos an der griechisch-türkischen Grenze gefährden Kinderleben

Save the Children beobachtet mit großer Sorge die Situation der

Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Medienberichten zufolge ertrank

heute ein Kind bei der Überfahrt nach Lesbos. Kinder und Jugendliche sind unter

den Flüchtlingen und halten sich an der türkisch-griechischen Grenze auf. Viele

von ihnen sind auf sich gestellt und müssen im Freien übernachten. Bis Samstag

wurden mindestens 13.000 Menschen gezählt, allein an den Grenzübergängen

Pazarkule und Ipsala versammelten sich mehr als 3000 Menschen. Die Flüchtlinge

versuchen auch wieder verstärkt mit Booten die griechischen Inseln zu erreichen.

Darüberhinaus ist Save the Children über die Ankündigung der griechischen

Regierung besorgt, Asylsuchenden die Einreise zu verweigern und für den

kommenden Monat keine Asylanträge anzunehmen.

“Die Verweigerung von Asyl ist keine Lösung”, sagt Karen Mets, Referentin für

Migrationspolitik im EU-Büro von Save the Children. “Flüchtlinge und

Asylsuchende haben ein Recht auf internationalen Schutz und sollten

Unterstützung erhalten, unabhängig davon, ob sie sich in der Türkei oder in

Europa befinden. Die Europäische Union muss Verantwortung übernehmen, indem sie

ihre Resettlement-Verpflichtungen verstärkt und dafür sorgt, dass die humanitäre

Hilfe die Schwächsten erreichen kann. Die führenden Politiker müssen dringend

zusammenkommen und sich auf Regeln zur Verteilung der Verantwortung einigen.

Andere, nicht zur Europäischen Union gehörende Länder sollten ebenfalls ihre

Unterstützung zeigen, indem sie anbieten, mehr Flüchtlinge umzusiedeln”.

“Kinder müssen sofortigen Zugang zu Schutz erhalten und sollten nicht wie

Schachfiguren in einem politischen Spiel über die Grenzen geschoben werden. Die

an die EU-Außengrenzen entsandten Grenzschutzbeamten müssen die Grundrechte,

einschließlich des Rechts auf Asyl, wahren. Die europäischen Staats- und

Regierungschefs sollten dringend unbegleitete Kinder und besonders

schutzbedürftige Familien von den griechischen Inseln aufnehmen und den

Familiennachzug beschleunigen.”

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und

Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und

Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte

unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.

Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen –

seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu

fördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeit

liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt

sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,

die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.

