Gewaltexzesse in Cottbus – Ausländer greifen Deutsche an – mehrere Verletze / Birgit Bessin: „Die Sicherheit der deutschen Mitbürger muss wieder oberste Priorität haben“

Erst tritt und prügelt am Silvesterabend eine

Gruppe von etwa 12 Ausländern in Cottbus auf vier Deutsche ein. Die

Deutschen sind zwischen 18 und 26 Jahre alt. Bevor sie flüchten,

stehlen die Gewalttäter einem Deutschen noch den Rucksack. Die

Verletzten müssen vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens

versorgt werden. Später am Abend kommt es dann in der Nähe des

Stadtbrunnens zu einer folgenschweren Begegnung: Ein 28-jähriger

Deutscher möchte einen Streit schlichten. In der Folge sticht ein

noch unbekannter Ausländer mehrfach auf den Deutschen ein. Mit

mehreren schweren Stichverletzungen wird er ins Krankenhaus

eingeliefert, Lebensgefahr besteht aber nicht.

Dazu erklärt Birgit Bessin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende

der AfD im Landtag Brandenburg:

„Nur wenige Stunden, nachdem ich am Silvestertag vor dem Cottbuser

Blechen-Carré an die unzähligen gewalttätigen Übergriffe von

sogenannten –Flüchtlingen– auf Deutsche im vergangenen Jahr 2018

erinnert und vor mehreren hundert Demonstranten meine Hoffnung

geäußert hatte, dieser Jahreswechsel möge friedlich verlaufen, ist es

in der Lausitzmetropole erneut zu schrecklichen Gewaltexzessen

gekommen. Ich sage es klipp und klar: Wir dürfen hier nicht länger

tatenlos zusehen. Das Weggucken und Wegducken der rot-roten

Versager-Koalition aus SPD und Linken macht das Problem jeden Tag

schlimmer. Brandenburg braucht eine Regierung, die endlich handelt.

Unter dem Deckmäntelchen, ein –Schutzsuchender– zu sein, fallen auch

brutale Gewalttäter in unser Land ein. Wenn ein sogenannter

–Flüchtling– eine Straftat begeht, insbesondere wenn er – wie hier –

mit brutaler Gewalt und Verachtung auf uns Deutsche losgeht, muss er

sofort das Land verlassen. Und die Situation in Cottbus wird nur in

den Griff zu bekommen sein, wenn der Ausländeranteil in der Stadt

drastisch gesenkt wird. Die AfD ist dazu bereit. Die Deutschen –

besonders die in den Regionen, die Rot-Rot als strukturschwach

deklariert und beinahe schon abgeschrieben hat – dürfen nicht länger

Zielscheibe brutaler Ausländer und Opfer einer hoffnungslos

überforderten vermeintlichen –Regierung– sein. Die AfD wird endlich

deutschenfreundliche Politik in der Mark machen – nach der

Landtagswahl im September kann sich jeder Brandenburger davon

überzeugen.“

