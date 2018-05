Gewerkschaften bei Beschäftigten in der Altenpflege wenig attraktiv / bpa Arbeitgeberverband zur abnehmenden Tarifbindung

Zu den jüngsten Zahlen des Instituts für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit

aus dem Betriebspanel 2017 über die abnehmende Tarifbindung in

Deutschland erklärt bpa Arbeitgeberverbandspräsident Rainer Brüderle:

„Die Daten bringen auch eines zum Ausdruck: Gewerkschaften

verlieren stetig Vertrauen und offenkundig Mitglieder.

Gerade in der Pflege ist das Vertrauen zur Gewerkschaft ver.di so

gut wie gar nicht ausgeprägt. In der Altenpflege entscheiden sich die

Beschäftigten gegen eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Das

ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern muss auch von den

Gewerkschaftsfunktionären akzeptiert werden. Statt nach dem Staat zu

rufen und allgemeinverbindliche Tarifverträge zu fordern, sollte

ver.di sich lieber Gedanken machen, wie sie für die Mitarbeiter

ambulanter, teilstationärer und stationärer Dienste und Einrichtungen

attraktiver wird.

Gerade weil die Gewerkschaften so schwach sind, empfiehlt der bpa

Arbeitgeberverband den privaten Anbietern Allgemeine

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) als Mindestbedingungen für Bezahlung

und Arbeitsbedingungen in ihren Betrieben einzuführen. Damit schaffen

wir Transparenz und können belegen, dass private Anbieter gute Löhne

und Arbeitsbedingungen anbieten. Die Anwendung der

Arbeitsvertragsrichtlinien ist Ausdruck eines tarifpolitischen

Gestaltungswillens einerseits und unternehmerischer Verantwortung

andererseits.

Ein bundesweit geltender AVR-Mantel liegt vor. In Niedersachsen,

Thüríngen, Sachsen-Anhalt und Hamburg sind bereits Entgelttabellen

verabschiedet. Die meisten anderen Bundesländer werden in den

kommenden Wochen und Monaten ebenfalls Entgelttabellen mit guten,

wettbewerbsfähigen Gehältern für ihre Mitarbeiter vorlegen.“

Die Meldung des IAB finden Sie hier: http://www.iab.de/de/informat

ionsservice/presse/presseinformationen/tb2017.aspx

