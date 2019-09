Glaser: Die dringend notwendigeÄnderung des Bundestagswahlrechts wird durch die GroKo verschlafen

Einhundert Staatsrechtsprofessoren haben soeben in

einem öffentlichen Aufruf die Politik daran erinnert, dass nach dem

gescheiterten Projekt Schäuble das Thema mit größter Priorität wieder

auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. Zu Recht haben sie darauf

hingewiesen, dass bei den derzeitigen politischen Sympathiewerten in

der Bevölkerung im Jahr 2021 ein Bundestag entstehen wird mit über

800 Mandatsträgern.

Hierzu erklärt der Beauftragte der AfD-Fraktion in der

Schäuble-Kommission und stellvertretende AfD-Bundessprecher, Albrecht

Glaser, MdB: “Die Ermahnung der Wissenschaftler ist notwendig, um den

dringenden Handlungsbedarf des Gesetzgebers öffentlich zu machen. Die

AfD hatte bereits in ihrem Stuttgarter Grundsatzprogramm von 2015 das

Thema behandelt und Lösungsansätze formuliert. Der AfD-Vertreter in

der Kommission hatte Ende 2018 einen konkreten Lösungsvorschlag

unterbreitet. Dieser enthielt u. a. als mögliche Größe des Bundestags

die Zahl von 450 Mandaten. Das wäre eine echte Reform mit

Einsparungsfolgen eines hohen dreistelligen Millionenbetrags bei

gleichzeitiger Verbesserung der Beratungsqualität des Bundestages.

Der AfD-Vorschlag behält die derzeitige Zahl der Wahlkreise bei

und eröffnet damit die Chance zu einer baldigen Verwirklichung.

Selbstverständlich soll es beim erprobten Prinzip des

Verhältniswahlrechts bleiben mit einer personenbezogenen Komponente.

Allerdings soll das System der Wahl von Direktkandidaten so

ausgestaltet werden, dass Überhangmandate nicht mehr entstehen und

damit auch keine Notwendigkeit nach Ausgleichsmandaten mehr besteht.

Dadurch wird die vor jeder Wahl unvorhersehbare Aufblähung des

Parlaments vermieden. Die gesetzgeberisch exakt bestimmte Mandatszahl

wird nach der Wahl auch exakt erreicht.

Zusätzlich zum bisherigen Wahlsystem soll es mehrfache

Zweitstimmen geben, mit denen die Wähler in die Reihenfolge der

Landesliste eingreifen können. Diese Verstärkung des Elements einer

direkten Demokratie wird zur Vitalisierung der Wahlbeteiligung und

zur Erhöhung der Akzeptanz des demokratischen Systems in Deutschland

führen. “Alle, die das in Feiertagsreden stets fordern, sollen

endlich etwas dafür tun”, so Glaser. “Wir stehen mit unserem

Vorschlag bereit!”

Pressekontakt:

presse@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell