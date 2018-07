Globales Schulnetzwerk „GPENreformation“ feiert Beitritt der 700. Mitgliedsschule

Mit 500 evangelischen Schulen weltweit 500 Jahre

Reformation feiern – diesem ambitionierten Ziel verschrieb sich das

2013 gegründete Projekt „schools500reformation“. Bereits im Oktober

2015, knapp zwei Jahre vor Beginn der Feierlichkeiten zum

Reformationsjubiläum, konnte das 500. Netzwerkmitglied begrüßt

werden. Das große Interesse evangelischer Schulen an globaler

Vernetzung ließ weltweit nur eine Schlussfolgerung zu: Auch über 2017

hinaus bedarf es einer Plattform für internationalen,

interkulturellen und interdenominationalen Austausch zu guter Bildung

und globalem Lernen!

Jetzt feiert das zu diesem Zweck initiierte Folgenetzwerk

„GPENreformation“ (Global Pedagogical Network – Joining in

Reformation) den Beitritt des 700. Mitglieds, der Kidugala Lutheran

Seminary Secondary School aus Njombe, Tansania. Zunächst als

Mädchenschule gegründet, zeigte die Schulträgerin, die Diözese Süd

der „Evangelical Lutheran Church in Tanzania“ bereits in den frühen

1980er Jahren Bereitschaft, gesellschaftlichen Veränderungen offen

und kreativ zu begegnen: „Die Diözese öffnete die Schule für Jungen

und verkaufte Baustoffe wie Sand, Holz und Ziegelsteine und

Lebensmittel wie Mais, Bohnen, Zucker und Salz, um die steigenden

Kosten für den Betrieb der Schule tragen zu können“, berichtet

Schulleiter Imani Msambwa. Dass die Kidugala Lutheran Seminary

Secondary School als 700. Mitglied dem Netzwerk GPENreformation

beigetreten ist, sei vor allem dem Netzwerk-Botschafter Rev. Gerson

Mgaya (Finnland/Tansania) zu verdanken. „Wir wollten unbedingt Teil

der globalen Gemeinschaft von Schulen im Geiste Jesu werden!“, so

Msambwa.

Gemeinsam mit 40 weiteren Botschafterinnen und Botschaftern von

GPENreformation wird Mgaya im November 2018 in seinem Heimatland

Tansania zur ersten Botschafterkonferenz des Netzwerks

zusammenkommen. GPENreformation wird von der EKD unterstützt und von

einem interkontinental kooperierenden Council geleitet. Der

Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm,

Schirmherr von GPENreformation, ermutigte die 700. Schule im Netzwerk

GPENreformation: „Ihre Schule ist ein Zeichen dafür, dass aus Schulen

in evangelischer Trägerschaft heraus ein neues Miteinander der jungen

Generation auf Gottes Erde wachsen kann: Denn Frieden lernen,

Schwerpunktziel von GPENreformation, ist Voraussetzung für

erfolgreiche nachhaltige Entwicklung und ein Leben in Würde für alle

Menschen!“.

Für weitere Informationen zu GPENreformation besuchen Sie die

Website: www.gpenreformation.net.

Hannover, 3. Juli 2018

