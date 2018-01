Glückliche Kinder! / Die Ausbildung zur/zum Erzieher*in bei Campus Berlin

Ilknur Saka ist 46 Jahre alt und absolviert eine

Ausbildung zur Erzieherin bei Campus Berlin berufsbegleitend, d.h.

sie arbeitet bereits als Erzieherin in einer Kita mindestens 20

Stunden pro Woche und besucht die Schule zwei Mal in der Woche am

Nachmittag und an zwei Samstagen im Monat zur schulischen Ausbildung.

Die Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis ist in der

berufsbegleitenden Ausbildung besonders fruchtbar, man kann die

Inhalte, die man in der Theorie lernt, gleich in die Praxis umsetzen

und üben.

Erzieher*innen betreuen Kinder und Jugendliche. Sie fördern ihre

motorische, sprachliche, soziale und persönliche Entwicklung… und

zaubern dabei Kindern ein Lächeln ins Gesicht! Das gefällt lknur Saka

am meisten: glückliche Kinder zu sehen, ist das größte Geschenk in

ihrem Job. Dabei versucht sie immer das weiterzugeben, was sie bei

Campus Berlin lernt: Jeder Mensch hat ein einzigartiges Potential.

Campus Berlin ist eine Schule, in der alle Menschen willkommen

sind – unabhängig von Herkunft, Aussehen, Alter, Glaube, Geschlecht

oder sexueller Orientierung. Das schätzt Ilknur Saka sehr. Ihr werden

z.B. bei Campus räumliche Möglichkeiten geboten, nach ihrem Glauben

zu beten. Und das gibt Ilknur Saka gerne weiter – sie arbeitet in

einer interkulturellen Kita und ist sehr glücklich dabei. Glückliche

Erzieher*innen für glückliche Kinder!

Und woher kommt das Glück? Seit 2011 wird bei Campus Berlin am

Standort Südkreuz, wo die sozialen und Pflegeberufe angesiedelt sind,

ein Konzept der Vielfalt etabliert, das auf mehreren Säulen basiert:

Die Schule ist Mitglied im Bundesnetzwerk »Schule ohne

Rassismus/Schule mit Courage«, Respekt und Toleranz werden sowohl im

Leitbild als auch in der Hausordnung großgeschrieben und

Auszubildende bekommen in der Einführungswoche ein Diversity

Training. Ilknur Saka sagt: »Campus ist bunt, da lernt man viel

voneinander und es macht Spaß«.

Ilknur Saka ist gebürtige Berlinerin, wurde aber in ihrer Kindheit

als Tochter eines sog. Gastarbeiters in die Türkei zur Schule

geschickt und besuchte ihre Eltern in Berlin nur in den Ferien. Die

Eltern wollten immer zurück in die Türkei, erzählt sie, deswegen kam

am Anfang eine Schule in Berlin nicht in Frage. Als Erwachsene

entschied sich Ilknur Saka jedoch für ein Leben in Berlin, auch wenn

ihre Eltern inzwischen zurück in ihrer Heimat sind. Sie ist

alleinerziehend und lernt gerne bei Campus Berlin für den Beruf. Den

Hauptgrund, den sie hierfür nennt, lautet: »Bei Campus Berlin kann

ich ich sein«.

