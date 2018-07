GOLDENE BILD der FRAU 2018: Prominente Paten unterstützen die Preisträgerinnen und deren großartige Projekte

Wenn Kai Pflaume am 7. November 2018 im

Hamburger Stage Operettenhaus zum zwölften Mal durch die feierliche

Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU führt, werden auch wieder

zahlreiche Prominente aus Politik, Show und Wirtschaft unter den 550

Gästen sein.

Fünf von ihnen haben bereits jetzt eine „Patenschaft“ für einen

der Vereine der diesjährigen Preisträgerinnen übernommen und wollen

so helfen, deren großartiges Engagement bundesweit bekannt zu machen.

In diesem Jahr begleiten die Schauspielerinnen Muriel Baumeister,

Elena Uhlig und Suzanne von Borsody sowie die Schauspieler Francis

Fulton-Smith und Kai Schumann die Preisträgerinnen über den Roten

Teppich und unterstützen damit deren unermüdlichen, ehrenamtlichen

Einsatz.

Darum übernehmen diese fünf Stars die Patenschaft für ihr

„Herzensprojekt“:

Schauspieler Francis Fulton-Smith begleitet Nadja Benndorf (33)

und Nicole John (27) aus Magdeburg, die mit ihrem Verein

„Kinderklinikkonzerte“ bundesweit Stars wie Max Giesinger oder

Wincent Weiss in Krankenhäuser bringen: „Das gesamte Universum

besteht aus Wellen, unser tägliches Leben ist von Wellen umgeben, die

Note ist eine Welle – und Musik der direkteste Weg zum Herzen des

Menschen. Die Idee, Kinder in Kliniken durch Clowns zum Lachen zu

bringen, kennt man ja – aber das Projekt von Nadja und Nicole, das

die Herzen der Kin- der durch Musik erreicht, ist einfach genial.

Mein Vater war Jazzmusiker, ich habe als Kind Klavier und Schlagzeug

gespielt, Musik ist ein großer Bestandteil meines Lebens und ich

weiß, was sie bewirken kann. Ich finde es großartig, dass ein Magazin

wie BILD der FRAU den Mut hat, eine Plattform zu schaffen für die

großen Dinge, die Frauen bewegen. Frauen wie Nadja und Nicole machen

unsere Gesellschaft darauf aufmerksam, wie schön es ist, über den

eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu helfen. Ich bin überzeugter

Pate für die Kinderklinikkonzerte.“

Schauspielerin Elena Uhlig ist tief beeindruckt von Sandra

Mertzokat (45) aus Düsseldorf, die nach dem schweren Unfall ihrer

damals 8-jährigen und inzwischen verstorbenen Tochter die

„ELFMETERstiftung“ gründete: „Die Geschichte von Sandra berührt mich

zutiefst. Nicht nur, weil ich selbst Kinder habe. Ich frage mich: Wie

viel Leid kann ein Mensch ertragen? Dieser Frau gehört meine volle

Empathie: Eine Stiftung zu gründen, nach so einem Schicksalsschlag,

über den man wohl nie hinwegkommt, um anderen Eltern in ähnlicher

Lage emotional und finanziell zu helfen – das ist so groß. Ich habe

den Unfall einer Freundin miterlebt, als ich 10 Jahre alt war – auch

deshalb haben meine Kinder die höchste Unfallversicherung, die man

überhaupt haben kann. Frauen wie Sandra können nicht genug geehrt

werden – und es ist gut, dass die GOLDENE BILD der FRAU es tut, dass

sie Frauen ehrt, die nicht prominent sind, aber uns mit ihrem Einsatz

wachrütteln. Es ist wichtig, dass diese Frauen einen Dank hören. Ich

als Patin sage schon heute: Danke, Sandra!“

Schauspielerin Suzanne von Borsody unterstützt Tanja Hocks (39)

Verein „Mobile Hilfe Madagaskar e.V.“, der für medizinische

Versorgung auf der bitterarmen Insel im Indischen Ozean sorgt. „Es

gib nichts Gutes, außer man tut es! Ich bewundere Tanja Hock für

ihren Elan, ihren Mut! Einfach zu sagen, ich wollte immer in die

Welt, um zu helfen – und sich dann um die vergessenen Frauen in einem

der ärmsten Länder der Welt zu kümmern – das ist großartig.

Madagaskar ist der zweitgrößte Inselstaat der Welt, Afrika ist Heimat

für fast ein Fünftel der Menschheit, die meisten dort sind jung – und

haben ein Recht auf Nahrung, Bildung, Medizin und Freiheit. So wie

wir. Seit Jahren bin ich selbst im Verein „Hand in Hand for Africa“

engagiert, aber das, was Tanja leistet, ist unglaublich – ich hätte

wohl nicht den Mut dazu. Aber ich kann als Schauspielerin meinen Teil

beitragen, helfen, diese gute Sache bekannter zu machen.“

Lydia Staltner (58) aus München hilft mit ihrem Verein „Lichtblick

Seniorenhilfe“ älteren Menschen, deren Rente nach einem Leben voller

Arbeit nicht mal für das Nötigste wie Medikamente, Kleider oder Möbel

reicht. Für Schauspieler Kai Schumann ein enorm wichtiges Projekt:

„Einer der größten Widersprüche in unserer Gesellschaft ist, dass wir

immer älter werden und gleichzeitig das Alter ausklammern – auch in

den Medien. In den hippen Stadtvierteln sieht man kaum noch alte

Menschen auf der Straße, weil sie es sich nicht leisten können. Ein

Projekt wie das von Lydia ist absolut wichtig! Sie hilft, wo die

Politik versagt. Warum kann man für alte Menschen keine Befreiung der

GEZ durchsetzen oder in den großen Wohnkomplexen, die überall

entstehen, mehr Sozialwohnungen für Rentner zur Bauträger-Pflicht

machen? Ich bin in der DDR aufgewachsen, da gehörte es zum

Grundverständnis, dass wir Kinder den alten Menschen geholfen haben.

Deshalb mag ich meine Rolle als „Kommissar Heldt“ so gern, der immer

wieder mit Fällen von Einsamkeit und Altersarmut in Berührung kommt

und – wenn auch mit ungewöhnlichen Methoden – hilft. Wir müssen alle

mehr hinschauen. So wie Lydia, die ich sehr gerne als Projekt-Pate

unterstütze. Denn die meisten von uns haben keine Vorstellung vom

Leben im Alter.“

Und Schauspiel-Kollegin Muriel Baumeister steht an der Seite von

Diana Doko (46) aus Berlin, die mit ihrem Verein „Freunde fürs Leben“

über Depression und Suizidgefahr aufklärt, informiert und das Thema

aus der gesellschaftlichen Tabu-Zone herausholt. „Die GOLDENE BILD

der FRAU ist ein hochklassiger Preis von Frauen für Frauen – auf

Augenhöhe und das lange vor der „Metoo“-Bewegung. Die Projekte sind

nicht die gängigen, gefälligen, die sofort ins Auge stechen. BILD der

FRAU sucht die Projekte respektvoll und achtsam aus, zwei

Eigenschaften, die ich sehr schätze. Diana Doko hat sich mit ihrem

Verein „Freunde fürs Leben“ einem Thema gewidmet, vor dem sich viele

von uns verschließen: Wenn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

glauben, keinen anderen Ausweg mehr zu haben als Suizid, obwohl das

ganze Leben noch vor ihnen liegt, dann ist das entsetzlich traurig

und berührt mich sehr. Auch ich habe Kinder und die Vorstellung, dass

sich solche Gedanken bei Kindern einschleichen können, sagt mir, dass

ich was tun muss, dass das Thema noch nicht präsent genug ist. Ich

werde Diana mit all meinen Möglichkeiten unterstützen!“

Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD

der FRAU 2018 finden Sie im aktuellen Heft oder unter:

http://www.goldenebildderfrau.de

