Gottstein: FREIE WÄHLER lehnen Neuordnung des PAG-Gesetzes in Bayern ab

Eva Gottstein, sicherheitspolitische Sprecherin

der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag und stellvertretende

Vorsitzende des Landtagsinnenausschusses, zum Gesetzentwurf der

Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen

Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz):

„Die FREIEN WÄHLER werden gegen den PAG-Gesetzentwurf stimmen. Mit

unseren Änderungsanträgen haben wir zwar erreicht, dass der

Gesetzentwurf in einigen Punkten entschärft wird. Allerdings geht er

nach wie vor weit über die durch die EU erforderlichen Änderungen

hinaus und wurde mit –heißer Nadel– gestrickt. Jetzt will die CSU die

Umsetzung entsprechend begleiten. Doch ein Gesetz, dessen Umsetzung

durch Experten begleitet werden muss, ist ein schlechtes Gesetz. Der

umgekehrte Weg wäre der richtige – mit Experten das Gesetz

überarbeiten und dann verabschieden. Sicher muss das PAG hinsichtlich

der Digitalisierung in Teilbereichen angepasst werden. Aber im

sichersten Bundesland Deutschlands mit einem solchen Rundumschlag die

Bevölkerung zu verunsichern, empfinden wir FREIEN WÄHLER als

unverantwortlich.“

Pressekontakt:

Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

im Bayerischen Landtag

Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München

Tel. 089 / 4126 – 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.de

Original-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell