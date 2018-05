Rheinische Post: Högl ruft Hersteller von Dashcams zu Rücksicht auf Datenschutzregeln auf

SPD-Fraktionsvize Eva Högl hat das Urteil des

Bundesgerichtshofs (BGH) zum Einsatz sogenannter Dashcams begrüßt und

die Hersteller solcher Minikameras dazu aufgerufen, geltende

Datenschutzregeln zu berücksichtigen. „Das Urteil des

Bundesgerichtshofs, dass Aufnahmen von Dashcams bei Unfällen im

Einzelfall als Beweise im Gerichtsprozess verwendet werden können,

begrüße ich ausdrücklich“, sagte Högl der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Digitale Aufnahmen solcher

Minikameras würden damit einen wichtigen Beitrag zur Rekonstruktion

von Unfällen und damit zur Klärung der Schuldfrage leisten können.

„Permanente Aufzeichnungen durch die Dashcams hat der BGH für

unzulässig erklärt. In die gleiche Richtung geht die ab dem 25. Mai

2018 anzuwendende Datenschutz-Grundverordnung, die sowohl eine

Abwägung der Interessen im Einzelfall vorsieht als auch den Ansatz

–Datenschutz durch Technik und Voreinstellungen– verfolgt“, sagte

Högl. Die für Rechtspolitik zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete

fügte hinzu: „Es kommt jedenfalls auch darauf an, dass die Hersteller

der Kameras künftig die Maßgaben des BGH und der

Datenschutz-Grundverordnung berücksichtigen.“ Ob sich darüber hinaus

aus dem heutigen Urteil gesetzgeberischer Konkretisierungsbedarf

ergebe, werde man sorgfältig prüfen, wenn die schriftlichen

Urteilsgründe vorliegen, sagte Högl.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell