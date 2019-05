Greenpeace-Aktivisten demonstrieren mit CO2-Schuldenuhr gegen klimaschädliche Verkehrspolitik / Verkehrsminister Scheuer muss bis kommende Woche Lösungen liefern

Für schnell wirkende Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß

im Verkehr senken, demonstrieren Aktivistinnen und Aktivisten von

Greenpeace heute mit einer CO2-Schuldenuhr vor dem

Verkehrsministerium in Berlin. Die Klimaschützer errichten ein sechs

Meter langes Treibhaus, das von den symbolischen Abgasen eines SUV

gefüllt wird. Ein digitaler Zähler aus großen Leuchtziffern

aktualisiert laufend die Menge des im Verkehr ausgestoßenen CO2 seit

dem Amtsantritt von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im März

2018. „Scheuers Klimabilanz“, so das Banner unter dem Treibhaus,

beläuft sich inzwischen auf gut 190 Millionen Tonnen CO2 – ein

Fünftel der gesamtdeutschen Emissionen. Jede Sekunde steigt der

Zähler um weitere fünf Tonnen. „Verkehrsminister Scheuer muss endlich

mutige Lösungen für eine klimafreundliche Verkehrswende vorlegen“,

sagt Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. „Nur ein

verbindliches Datum, ab dem nur noch abgasfreie Autos verkauft werden

oder eine E-Auto-Quote bieten verlässlichen Klimaschutz und

Planbarkeit für Hersteller und Autokäufer.“ Länder wie Norwegen (im

Jahr 2025) und die Niederlande (2030) haben längst ein Enddatum für

Verbrenner gesetzt.

CO2-Ausstoß im Verkehr stagniert seit 30 Jahren

Minister Scheuer steht im Klimaschutz unter enormen Druck. Bis

kommenden Mittwoch muss er ein Maßnahmenpaket vorlegen, um das

Klimaziel für das Jahr 2030 zu erreichen. Dann berät das

Klimakabinett der Bundesregierung erstmals über die Vorschläge der

Fachminister. Die Bundesregierung will in diesem Jahr ein

Klimaschutzgesetz verabschieden, mit dem Deutschland seine nationalen

und europäischen CO2-Ziele künftig wieder erreicht. Nachdem die

Emissionen im Verkehr in den vergangenen 30 Jahren nicht gesunken

sind, müssen sie in den nächsten zehn Jahren um mindestens 40 Prozent

zurückgehen. Scheitern Scheuer und die Bundesregierung daran, werden

EU-Strafzahlungen in Milliardenhöhe fällig. Öffentlich gewordene

Entwürfe des Ministers zeigen, dass Scheuer mit unwirtschaftlichen

E-Fuels und umweltschädlichen Biokraftstoffen die Klimawirkung seiner

Maßnahmen schönrechnen will. „Minister Scheuer drückt sich vor der

schlichten Wahrheit: Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft. Der

Verkehrsminister darf diesen absehbaren Wandel nicht verschleppen, er

muss ihn gestalten“, so Stephan.

Nach vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes verursachte der

Verkehr 2018 einen CO2-Ausstoß von 161 Millionen Tonnen, etwa genau

so viel wie 1990 (163 Mio. t). Nach Auffassung von Greenpeace müssen

Anreize für abgasfreie Mobilität an ein festes Ausstiegsdatum für

Autos mit Verbrennungsmotoren gekoppelt werden. Damit der Verkehr

dazu beiträgt, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu

begrenzen, dürfen ab dem Jahr 2025 keine weiteren Diesel und Benziner

neu zugelassen werden. Bis zum Jahr 2035 muss der Verkehrssektor in

Deutschland klimaneutral sein.

Pressekontakt:

Rückfragen bitte an Benjamin Stephan, Tel. 0151-5720 8151, oder

Pressesprecherin Simone Miller, Tel. 0171-8706 647. Fotos erhalten

Sie unter 0174-1313 323. Internet:

www.greenpeace.de/kampagnen/verkehrswende.

Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Email

presse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:

http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:

www.facebook.com/greenpeace.de

Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell