Greenpeace-Aktivisten protestieren mit brennender Weltkugel vor Brandenburger Tor für mehr Klimaschutz / Deutsche Delegation mit leeren Händen bei UN-Klimakonferenz

11. 12. 2018 – Für mehr Klimaschutz und einen

schnellen Ausstieg aus der Kohle protestieren Greenpeace-Aktivisten

heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit einer

Metallkonstruktion in Form einer brennenden Weltkugel. Die drei Meter

hohe Skulptur besteht aus dem Schriftzug –Climate Crisis–, aus dem

Gasflammen die darüber montierte Weltkugel erhitzen. „Es ist der

blanke Hohn: In Katowice suchen 200 Länder einen Ausweg aus der

Klimakrise und nebenan im Mutterland der Energiewende laufen

schmutzige Braunkohlemeiler weiterhin auf Hochtouren“, sagt Bastian

Neuwirth, Sprecher von Greenpeace. „Die schlimmsten Folgen der

Klimakrise können wir noch verhindern. Das geht aber nur mit einem

schnellen Kohleausstieg.“

Derzeit verhandeln im polnischen Katowice knapp 200 Staaten auf

der UN-Klimakonferenz, wie das vor drei Jahren in Paris beschlossene

Ziel erreicht werden kann, die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad zu

begrenzen. Ohne weitere Maßnahmen steigen die Temperaturen jedoch um

mehr als 3 Grad. Die deutsche Delegation um Umweltministerin Svenja

Schulze (SPD) ist mit leeren Händen angereist. Ursprünglich sollte

die Kohlekommission vor Abschluss der Konferenz einen Plan vorlegen,

wie Deutschland sein Klimaziel 2020 noch annähernd erreichen und

sozialverträglich aus der Kohle aussteigen kann. Am heutigen Dienstag

hätte die abschließende Verhandlung stattfinden sollen. Doch auf

Druck der Kohle-Bundesländer ließ die Bundesregierung die

Verhandlungen der Kommission ins kommende Jahr vertagen. „Der

Kohle-Ausstiegsplan der Kommission wäre ein dringend nötiges Signal

auf der Weltklimakonferenz gewesen“, so Neuwirth. „Deutschland

kündigte in Katowice zusätzliches Geld für den internationalen

Klimafonds an, doch beim Klimaschutz daheim kommt die Bundesregierung

nicht vom Fleck.“

Bundesregierung wegen Untätigkeit beim Klimaschutz verklagt

Obwohl sich die dramatischen Folgen der Klimakrise weltweit immer

deutlicher zeigen, hat die Bundesregierung ihr Klimaschutzziel für

2020 aufgegeben. In Katowice erhielt Deutschland dafür den

Negativpreis der Zivilgesellschaft für Länder, die beim Klimaschutz

blockieren. Dabei könnte sie das Ziel bei sicherer Stromversorgung

immer noch erreichen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts

im Auftrag von Greenpeace. Dazu muss das älteste Drittel der

Braunkohlekraftwerke sofort abgeschaltet, weitere Braunkohleblöcke

gedrosselt und Photovoltaik und Windkraft ausgebaut werden. (Die

Studie finden Sie hier: https://act.gp/2z54rRw)

Greenpeace klagt gemeinsam mit drei von der Erderhitzung

betroffenen Familien vor dem Berliner Verwaltungsgericht auf

Einhaltung des seit langem beschlossenen Klimaschutzziels Weitere

Informationen zur Klimaklage finden Sie hier: https://act.gp/2RduAoN)

