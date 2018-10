Gröhe/Brand: Wichtiger Erfolg im Ringen um Religionsfreiheit

Katholikin Asia Bibi in Pakistan freigesprochen –

Kritik an Blasphemiegesetzen bleibt bestehen

Das oberste Gericht Pakistans hat die 2010 zum Tode verurteilte

Katholikin Asia Bibi vom Vorwurf der Blasphemie freigesprochen. Dazu

erklären der Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften,

Hermann Gröhe, sowie der menschenrechtspolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:

„Der heutige Freispruch von Asia Bibi durch das oberste Gericht

ist ein wichtiger Erfolg im Ringen um die Religionsfreiheit in

Pakistan. Für die CDU/CSU-Fraktion, die sich jahrelang für die

Katholikin eingesetzt hat, ist es Anlass zur Freude. Zugleich fordern

wir, dass die pakistanische Regierung weitere Schritte unternimmt, um

die Religionsfreiheit und die Menschenrechte im Land zu stärken. Vor

allem die Blasphemiegesetze sind für uns nicht hinnehmbar. Sie öffnen

willkürlicher Auslegung Tür und Tor.

Auch wenn es sich bei der Katholikin Asia Bibi sicherlich um den

im Ausland bekanntesten Fall einer Verurteilung wegen Blasphemie

handelt, müssen wir bedenken, dass zahlreiche weitere Bürger

Pakistans wegen vermeintlicher blasphemischer Äußerungen im Gefängnis

sitzen. Auch ihnen gilt weiterhin unsere Solidarität und wir fordern

selbstverständlich auch ihre Freilassung.

Zwar ist der Freispruch von Asia Bibi ein wichtiges Signal an die

religiösen Minderheiten in Pakistan, doch darf die Gefahr, in der

diese auch weiterhin leben, nicht unterschätzt werden. Einheimische

Christen berichten von einer angespannten und bedrohlichen Situation

für die religiösen Minderheiten im Land. Christen leben in der Angst,

dass sie und ihre Kirchen angegriffen werden könnten. Entsprechende

Aufrufe islamisch-extremistischer Gruppen gibt es bereits, die

Sicherheitsmaßnahmen in Islamabad wurden schon verschärft.

Die pakistanische Regierung und ihre Sicherheitsbehörden sind

dringend aufgefordert, möglichen Übergriffen vorzubeugen und

dauerhaft für die Sicherheit der Christen im Land zu sorgen.“

