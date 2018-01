Großes Interesse an SPD-Sonderparteitag – phoenix errang Tagessieg unter den Infoprogrammen

Die umfassende Berichterstattung vom

SPD-Sonderparteitag in Bonn hat dem Ereignis- und Dokumentationskanal

phoenix am Sonntag eine außerordentlich hohe Sehbeteiligung beschert.

Die Live-Übertragung des Parteitags inklusive Vor- und

Nachberichterstattung von 10.45 bis 17.00 Uhr verfolgten im

Durchschnitt 580.000 Zuschauer (Marktanteil 3,3 Prozent). In der

Spitze während der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses über den

Hauptantrag des SPD-Vorstands gegen 16.15 Uhr waren 860.000 Zuschauer

(MA 4,1 Prozent) live dabei. Die hohe Zuschauerbeteiligung führte

auch zu einem überdurchschnittlichen Tagesmarktanteil von 1,8 Prozent

bei insgesamt 6,76 Mio. Sehern. Damit war phoenix am gestrigen

Sonntag das meistgesehene Informationsprogramm.

Die phoenix-Programmgeschäftsführer von ARD und ZDF, Helge Fuhst

und Michaela Kolster, kommentierten diesen Erfolg mit den Worten:

„Die aktuelle politische Lage erfordert ständige Einordnung, die

phoenix genauso bietet wie die Live-Übertragung. Das große Interesse

der Zuschauer und die positive Resonanz bestätigen unseren Auftrag.“

Phoenix berichtete ab 10.45 Uhr live aus dem World Conference

Center in Bonn. Neben dem eigentlichen Parteitagsgeschehen, das

Hans-Werner Fittkau kommentierte, fanden auch die Live-Interviews des

phoenix-Korrespondenten Erhard Scherfer mit den SPD-Spitzen viel

Beachtung, darunter gleich zum Auftakt der Sendung mit der

Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Andrea Nahles. Weitere

Interviewpartner waren die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin

Malu Dreyer, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der

Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert und zum Abschluss der Sendung

der SPD-Vorsitzende Martin Schulz mit seiner Einschätzung zum Ausgang

des Sonderparteitags. Weitere Stimmen der Parteitagsdelegierten im

Saal fing phoenix-Reporter Sascha Triefenbach ein. Die Redaktion der

mehr als sechsstündigen Live-Sendung hatte Angelika Lenk.

