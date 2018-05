Grünen-Politiker Nouripour spricht nach Trumps Entscheidung von Zeitenwende für den Nahen Osten und das transatlantische Verhältnis

Der außenpolitische Sprecher der

Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, hat vor einem atomaren

Wettrüsten im Nahen Osten gewarnt.

Im Inforadio vom rbb sagte Nouripour am Mittwoch, man müsse „nur

eins und eins zusammenzählen (…), um zu sehen, was passiert“, wenn

das Abkommen mit dem Iran nach dem Austieg der USA nicht doch noch

gerettet werden kann.

„Das wird dazu führen, dass die Iraner ihre Zentrifugen weiter

hochfahren. Das wird dazu führen, dass die Inspektionen

zurückgefahren werden. Das ist der schnellste Weg des Irans zu einer

Bombe. (…) Man kann jetzt schon sehen und zugucken, wie andere

Staaten in der Region auch eine Bombe haben wollen (…) Das heißt,

dass die sowieso schlimme Lage im Nahen Osten jetzt nuklearisiert

wird – und das in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas. Das ist

schlicht dramatisch.“

Das Verhalten der USA sei „unverzeihlich“, so Nouripour. Trump

schiebe „uns in eine Situation (…), in der wir die Wahl haben, auf

der einen Seite zu verhindern, dass unsere Nachbarregion (…) mit

immer mehr Staaten versehen ist, die Atomwaffen haben. Und auf der

anderen Seite (…) proaktiv versuchen müssen, amerikanische Politik

zu unterwandern.“ Das sei eine „dramatische Situation“ und eine

„Riesenbelastung“ für die transatlantischen Beziehungen, so

Nouripour.

Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/JbsYzj

