Grünen-Verkehrspolitiker Özdemir attackiert SPD in der Tempolimit-Debatte

In der Debatte über ein Tempolimit auf Autobahnen hat der

Grünen-Verkehrspolitiker Cem Özdemir die SPD scharf kritisiert. “Die SPD

hätte die Möglichkeit gehabt, unserem entsprechenden Antrag im Bundestag

zuzustimmen”, sagte Özdemir der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Freitag).

“Jetzt das Thema hochzuziehen, wissend, dass die Union nicht mitmachen wird, ist

reine Symbolpolitik”, sagte der frühere Grünen-Parteichef. Die SPD argumentiere

mit dem Klimaschutz, habe aber in den Bund-Länder-Verhandlungen über einen

höheren CO2-Preis gebremst. “So gewinnt die SPD leider keine Glaubwürdigkeit

beim Klimaschutz”, sagte Özdemir. In der Sache aber habe die SPD mit ihrer

Forderung nach einem generellen Tempolimit Recht. “Die Einführung einer

Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen in Deutschland hätte nur Vorteile: weniger

Verkehrstote, sofortiger Klimaschutz und praktisch keine Kosten”, sagte Özdemir.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4478253

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell