„Spenden-Marathon für Tiere“ findet 2019 wieder statt

„Endlich darf ich diese tolle Neuigkeit mit allen teilen!“, jubelt Hanna Czenczak, Gründerin von „Tierschutz-Shop“. Auch wenn die Aktion erst im November beginnt, ist die Vorfreude bei Czenczak und ihrem Team schon jetzt riesig. „Weil wir mit dieser gigantischen Spendenaktion für die Tiere wirklich etwas bewirken.“

40.060 Futter-Pakete auf 30 Sattelschleppern für ebenso viele Tierschutzvereine und ihre tausenden Tiere in acht EU-Ländern – so die positive Bilanz im letzten Jahr. Der schönste Teil beginnt für Czenczak und ihr Team, wenn das Futter in den Tierheimen ankommt: „Dann schicken uns die Vereine Bilder und Videos zu, wie sich überglückliche Hunde und Katzen aufgeregt über die gefüllten Näpfe hermachen. Bei diesem rührenden Anblick ist klar, dass wir den Spenden-Marathon für Tiere 2019 wiederholen!“ Wer neugierig geworden ist, erfährt hier mehr über die bisherigen Erfolge der Spendenaktion: https://www.tierschutz-shop.de/erfolge-spendenmarathon/