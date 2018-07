Hardt: Erdogan muss die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen

Politische Gefangene freilassen

Nach seiner Wiederwahl wird der türkische Staatspräsident Recep

Tayyip Erdogan am heutigen Montag erneut im Amt vereidigt. Dazu

erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Jürgen Hardt:

„Mit der Vereidigung nach den Vorgaben der neuen türkischen

Verfassung hat Präsident Erdogan nun umfangreichere Vollmachten als

vorher. Somit trägt er persönlich eine noch größere Verantwortung für

die Entwicklung der Türkei. Dies gilt sowohl für die Verankerung im

Wertebündnis NATO als auch für die weitere Annäherung an die EU und

die wirtschaftliche Entwicklung.

Erdogan wird sein Land nur modernisieren und international

wettbewerbsfähig machen können, wenn er die Partnerschaft mit dem

Westen sucht.

Als eine der ersten Amtshandlungen muss Erdogan die

verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen und den Ausnahmezustand

beenden. Wir fordern weiter, dass sämtliche politischen Gefangenen

umgehend freigelassen und andere Gefangene ordentlichen

Gerichtsverfahren unterzogen werden. Dies gilt insbesondere für

deutsche Staatsangehörige, die nach wie vor ohne Gerichtsverfahren in

der Türkei in Haft sitzen.

Die Türkei ist und bleibt ein wichtiger Partner in einer

instabilen Region. Wir haben viele gemeinsame Interessen,

insbesondere mit Blick auf die Stabilisierung der Nachbarschaft der

Türkei. Die Türkei trägt eine riesige Last bei der Aufnahme von

Millionen von Flüchtlingen und verdient dafür weiterhin unsere volle

Unterstützung. Auch das Potenzial in unseren wirtschaftlichen

Beziehungen bleibt groß.“

