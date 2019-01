„hart aber fair“ am Montag, 14. Januar 2019, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Der Brexit-Showdown – Anfang vom Ende Europas?

Die Gäste:

Manfred Weber (CSU, Mitglied des Europäischen Parlaments;

Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und ihr

Spitzenkandidat bei der Europawahl)

Julie Kurz (Korrespondentin im ARD-Studio London)

Beatrix von Storch (AfD, Bundestagsabgeordnete; Stellv. Vorsitzende

der AfD-Bundestagsfraktion)

Anthony Glees (Britischer Historiker und Politologe; Professor an der

University of Buckingham)

Carl Martin Welcker (Unternehmer; Präsident des Verbandes der

Maschinenbauer VDMA)

Am Dienstag stimmt das britische Parlament über den Brexit ab –

ein Startschuss für Chaos und Krise in ganz Europa? Wie groß ist die

Gefahr für Deutschlands Wirtschaft? Folgen den Briten jetzt andere

Länder? Oder lehrt der Brexit: Nur gemeinsam ist Europa stark?

