Hasserfüllte Hetztiraden von der SPD – AfD-Fraktion verlässt geschlossen den Plenarsaal

Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs hat in seiner

heutigen Rede die AfD in Gänze wiederholt als rechtsradikal

beschimpft. Er beleidigte die Abgeordneten der AfD auch auf

persönlicher Ebene und verglich sie mit Nationalsozialisten. Wörtlich

sagte Kahrs an die AfD-Fraktion gerichtet: „Schauen Sie in den

Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern

ins Elend geführt hat.“ Die AfD-Fraktion verließ daraufhin

geschlossen den Plenarsaal während Kahrs weiterredete.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel erklärt dazu:

„Herr Kahrs hat sich mit seinen inakzeptablen Beschimpfungen

selbst disqualifiziert. Er beleidigt auf unflätigste Art und Weise

eine immer größer werdende Zahl von Wählern. Nicht zu Unrecht

erodiert das Wählerpotential der SPD. Der Abgehobenheit und

Bürgerferne der Sozialdemokraten wird bei den nächsten Wahlen die

Quittung präsentiert werden.“

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland ergänzt:

„Das verbale Niveau von Herrn Kahrs liegt fast noch unter dem von

Martin Schulz. Es scheint, dass die Sozialdemokraten ihren freien

Fall in die Bedeutungslosigkeit mit plumpen Beschimpfungen der AfD

aufhalten wollen. Dass das nicht funktioniert, ist völlig klar. Im

Gegenteil: Es ist letztendlich spalterisch und übelste

Wählerbeschimpfung, die sich bereits jetzt schon rächt.“

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der

AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, stellt fest:

„Mit seinen ungeheuerlichen Äußerungen hat Herr Kahrs klargemacht,

dass er und seine Partei endgültig den Weg des demokratischen

Diskurses verlassen haben. Hier betreibt die SPD die eigentliche

Spaltung, die sie sonst in Sonntagsreden heuchlerisch bedauert.

Solche hasserfüllten Hetztiraden, wie Johannes Kahrs und Martin

Schulz sie hier heute von sich gegeben haben, sind nicht hinnehmbar.“

