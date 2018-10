Heilbronner Stimme: CDU-Politiker von Stetten: Als Parteichef wird Friedrich Merz den CDU-Mitgliedern und Anhängern den verlorenen Stolz zurück geben

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von

Stetten, Vorsitzender des einflussreichen „Parlamentskreis

Mittelstand“ der Unionsfraktion, äußert sich positiv zu Berichten,

nach denen Friedrich Merz für den Parteivorsitz kandidieren will. Von

Stetten sagte der „Heilbronner Stimme“ (Dienstag): „Als

Parteivorsitzender wird Friedrich Merz den CDU-Mitgliedern und

Anhängern den verlorenen Stolz zurück geben.“

Zuvor hatte von Stetten am Sonntagabend erklärt: „Ich war und bin

auch in Zukunft nicht bereit, tatenlos mit anzusehen, wie die CDU

Monat für Monat an Zustimmung bei den Bürgern verliert. Wir brauchen

ein inhaltliches Angebot mit klarem Kurs und neuen Personen.“

