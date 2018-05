Heilbronner Stimme: FDP-Außenpolitiker Link: Brauchen Handelsgipfel als Signal an Trump

Der europapolitische Sprecher der FDP-Fraktion,

Michael Georg Link, fordert nach den deutsch-chinesischen

Regierungsgesprächen einen Handelsgipfel. Er reagierte auf das

Treffen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit Kanzlerin

Angela Merkel in Peking. Beide bekannten sich angesichts der

Abschottung der USA unter Trump zu globalem Freihandel. Link sagte

dazu der „Heilbronner Stimme“ (Freitag): „Was die

Wirtschaftsbeziehungen angeht, so reicht es nicht mehr, feierlich in

bilateralen Treffen den freien Handel zu beschwören. Das beeindruckt

Trump überhaupt nicht. Was stattdessen Wirkung zeigen könnte, wäre

ein von Deutschland und der EU angestoßener Handels-Gipfel, auf dem

sich alle jene miteinander abstimmen, die gegen das von Trump

propagierte Recht des Stärkeren eintreten und für Freihandel stehen.

Ein solcher Handels-Gipfel aller Staaten, die von Trumps

protektionistischen Maßnahmen betroffen sind, wäre ein klares Signal

an Trump, dass er internationale Regeln nicht länger nach Belieben

ignorieren kann.“

Pressekontakt:

Heilbronner Stimme

Chefredaktion

Telefon: +49 (07131) 615-794

politik@stimme.de

Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell