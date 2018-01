Heilbronner Stimme: Lambsdorff vor Dreikönigstreffen: FDP wird Blick nach vorne richten.

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff ist

zuversichtlich, dass seine Partei das anstehende Dreikönigstreffen

dazu nutzen wird, um sich auf die künftigen Aufgaben zu

konzentrieren. Lambsdorff sagte der „Heilbronner Stimme“ (Dienstag):

„Wir wollen den Blick nach vorne richten. Was ist die Aufgabe der

FDP? Die Antwort ist: Wir müssen für unsere rund fünf Millionen

Wähler die Themen weiter entwickeln, mit denen wir in den Wahlkampf

gezogen sind, also Digitalisierung, Bildung, Wirtschaft, Europa und

Steuern. 2017 war ein erfolgreiches Jahr für die FDP. Wir sind mit

Schwung wieder in den Bundestag eingezogen. Darauf wollen wir

aufbauen.“

Falls die GroKo-Gespräche scheitern sollten, seien Neuwahlen eine

Option, so Lambsdorff: „Wenn sich nun auch Union und SPD nicht

einigen, wird es Aufgabe des Bundespräsidenten sein, gemeinsam mit

den Parteivorsitzenden nach einem Ausweg zu suchen. Dieser Ausweg

könnten Neuwahlen sein. Das wäre zwar nicht schön, aber auch keine

Krise unserer Verfassung.“ Deutschland sei „im Übrigen ein

funktionierendes Land mit einem starken Grundgesetz und stabilen

Strukturen“.

Die Bildung einer Jamaika-Koalition möchte Lambsdorff nicht für

alle Zeiten ausschließen. Dazu sagte er: „Der Zeitpunkt für eine

solche Konstellation ist im Moment auf Bundesebene noch nicht

gekommen. Auf kommunaler Ebene oder in Bundesländern wie jetzt in

Schleswig-Holstein werden Jamaika-Bündnisse bereits praktiziert,

deshalb wäre es falsch, Jamaika für alle Zeiten im Bund ausschließen

zu wollen.“ Er fügte hinzu: „In dieser Legislaturperiode gibt es

jedoch keine Chance, Jamaika ist ein Projekt für die Zukunft.“

Zur Enttäuschung, die in einigen Wirtschaftsverbänden über die

Nichtregierungsbeteiligung der FDP zu spüren sei, erklärte

Lambsdorff: „Sicher sind manche Verbände enttäuscht, aber vielleicht

heilt das auch manchen von der Vorstellung, die FDP in Berlin sei

verbandshörig. Dem ist eben nicht so.“

Über das Scheitern von Jamaika sagte er: „Die wichtigste

Erkenntnis war, dass es inhaltlich nicht gepasst hat. Deswegen wäre

Wehmut auch fehl am Platz. Alle, die behaupten, Jamaika habe kurz vor

einer Einigung gestanden, irren.“

Lambsdorff betonte weiter: „Ich persönlich hätte mir gewünscht,

dass es klappen möge. Und ich habe auch konstruktiv verhandelt,

musste aber selber erkennen, dass es nicht zusammenpasst. Grüne und

CSU haben sich beispielsweise bei den Themen Landwirtschaft, Energie,

Verteidigungsausgaben und Zuwanderung so sehr beharkt, dass eine

Verständigung bei wichtigen Positionen in weiter Ferne lag. Es glaubt

doch wirklich niemand, dass sich Grüne und CSU beim Thema

Familiennachzug geeinigt hätten. Die CSU kann sich ja bisher nicht

einmal mit CDU-Vize Armin Laschet einigen.“

Lambsdorff sagte zur Rolle der FDP: „Nach vier Jahren

außerparlamentarischer Opposition müssen wir uns jetzt im Deutschen

Bundestag zu einer starken und profilierten Oppositionspartei mit

klar erkennbaren Inhalten entwickeln. Das ist unsere Aufgabe, oder

die kritisch-konstruktive Begleitung einer Minderheitsregierung.“

