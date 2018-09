Heilbronner Stimme: Politologe Oskar Niedermayer zur Abwahl Kauders: Misstrauensvotum gegen Angela Merkel

Der Politologe Oskar Niedermayer sieht in der

Wahl von Ralph Brinkhaus zum neuen Unionsfraktionschef und der Abwahl

Volker Kauders ein Misstrauensvotum gegen die Kanzlerin. Niedermayer

sagte der „Heilbronner Stimme“ (Mittwoch): „Mit dieser Entscheidung

sendet die Fraktion die klare Botschaft, dass sie sich in Zukunft

eigenständiger profilieren will und dass der bisherige Stil der

–Zusammenarbeit–, die Fraktion als bloße Erfüllungsgehilfin

anzusehen, von der man ein kritikloses Abnicken der von der Kanzlerin

getroffenen Entscheidungen erwartet, der Vergangenheit angehört. Das

bedeutet, dass die Regierungsgeschäfte noch schwieriger werden, als

sie jetzt ohnehin schon sind. Zudem ist diese Wahl ein

Misstrauensvotum gegen Angela Merkel und ein weiteres Zeichen der

Erosion ihrer Machtbasis.“

Pressekontakt:

Heilbronner Stimme

Chefredaktion

Telefon: +49 (07131) 615-794

politik@stimme.de

Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell