Heilbronner Stimme: Rainer Wendt zum Fall Freiburg: Strafrecht ist nicht geeignet, um Bevölkerung vor Intensivtätern zu schützen – Asylrecht muss Rechtsgrundlage für sichere Unterbringung bieten

Der Bundesvorsitzende der Deutschen

Polizeigewerkschaft Rainer Wendt fordert Konsequenzen aus dem Fall

der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg. Wendt sagte der

„Heilbronner Stimme“ (Samstag): „Es ist insgesamt ein Irrglaube, dass

das Strafrecht geeignet wäre, die Bevölkerung vor Intensivtätern zu

schützen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind und durch

Straftaten immer wieder auffallen. Die Untersuchungshaft dient der

Sicherung des Strafverfahrens, mehr nicht.“

Wendt: „Deshalb ist der Gedanke richtig, in sicheren Ankerzentren

diejenigen unterzubringen, deren Identität nicht zweifelsfrei

feststeht und die Straftaten begangen haben. Einfach nur darauf zu

warten, dass nach etlichen Straftaten dann Tötungsdelikte oder

schwere Sexualstraftaten begangen werden, die dann für eine Haft

ausreichen, ist unverantwortlich. Dazu müssen bundesgesetzliche

Regelungen im Asylrecht geschaffen werden, die als Rechtsgrundlage

für eine solche sichere Unterbringung dienen. Die gibt es bislang

nicht. Deshalb kommt es immer wieder dazu, dass Flüchtlinge durch

schreckliche Straftaten auffallen und hinterher festgestellt wird,

dass sie bereits ein langes Register von Delikten hinter sich haben.

Die Bevölkerung fragt sich zu Recht, warum diese Personen immer noch

frei herumlaufen und unsere Städte unsicher machen.“

Der Polizeigewerkschafter fügte hinzu: „Wenn Haftbefehle nicht

vollstreckt werden können, ist dies meistens ein Indiz für die dünne

Personalausstattung von Polizei und Justiz. Viele Menschen glauben,

dass die Polizei nur darauf wartet, dass Haftbefehle ausgestellt

werden, um dann sofort loszufahren und zu vollstrecken, dem ist nicht

so. Deshalb bleiben in Deutschland erst einmal viele Haftbefehle

nicht vollstreckt und die Beschuldigten werden erst festgenommen,

wenn sie in Kontrollen kommen.“

Zu den Reaktionen auf den Fall sagte Wendt: „Kein vernunftbegabter

Mensch urteilt pauschal über alle Flüchtlinge. Aber es macht viele

Menschen wütend, wenn als erste Reaktion der Politik auf solche

Verbrechen die formelhafte Belehrung gegenüber der Bevölkerung

geäußert wird, keinen Generalverdacht gegenüber Flüchtlingen

auszusprechen und keine wirklichen Lösungen anzubieten.“

