Heilbronner Stimme: Unternehmer Reinhold Würth: Wir müssen Europa stärken und neuen Krieg vermeiden

Europa ist ein Leitthema für den Unternehmer

Reinhold Würth. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs

plädiert der Schraubenmilliardär aus Künzelsau für eine

kompromisslose Stärkung der EU, damit der Kontinent nicht zwischen

Russland, China und den USA zerrieben wird. Und er hat den drängenden

Wunsch, dass bei den Europawahlen europafreundliche Parteien gestärkt

werden – und nennt die Grünen.

Im Interview mit der „Heilbronner Stimme“ (Freitag) sagte der

Unternehmer Reinhold Würth, der auch die Gedenkstätte

Hartmannsweilerkopf finanziell unterstützt: „Wir müssen für unsere

Kinder und Enkel vermeiden, dass es wieder Krieg gibt.“ Er ergänzte:

„Die Bevölkerung hat keine persönliche Erfahrung mehr mit

Kriegsereignissen. Wer einen Krieg mitgemacht hat, der ist mit einem

Faktor zehn mehr daran beteiligt, jeden weiteren zu vermeiden, als

diejenigen, die auch damals mit Hurra in die Schlacht gezogen sind,

als wäre es eine Fußballveranstaltung. Wer Krieg erlebt hat, ist mit

Sicherheit auch offener für die europäische Idee.“

Er tritt deshalb für eine Stärkung Europas ein. Würth: „Dieser

Hype gegen Europa, der durch den ganzen Kontinent geht, ist für mich

eine riesengroße Katastrophe. Ich habe erlebt, dass man für die

Amerikaner Ausweispapiere brauchte, um von Künzelsau nach Ernsbach zu

kommen, wo wir unsere Schrauben gekauft haben. Deswegen ist für mich

das Schengen-Abkommen ein riesiger Schatz, den die Jungen gar nicht

mehr rekapitulieren und reflektieren können. Um den Bürgern diese

Zusammenhänge verständlich zu machen, bedarf es der Aufklärung. Aber

sie müssen auch hinhören, das tun viele gar nicht.“

Würth fügte hinzu: „Man muss den Leuten klarmachen, dass wir in

Deutschland riesige Vorteile haben, weil auch die Südländer im Euro

sind. Wir sind die großen Profiteure des Euro. Wenn wir Griechenland,

Spanien oder Italien im Rahmen eines Länderfinanzausgleichs

unterstützen, ist das nur recht und billig.“ Und: „Die Menschen

müssen begreifen: Wenn wir keine zentrale Außenpolitik und keine

Zentralregierung schaffen, dann werden wir zwischen China, Russland

und den USA zermahlen.“

Für gefährlich hält der 83-Jährige Stimmungsmache in sozialen

Medien. Würth: „Sie wissen, dass ich kein großer Freund von Frau

Merkel bin, aber als sie gesagt hat, wir schaffen das…. Wir haben

es geschafft. Viele, die über das Flüchtlingsproblem reden, haben nie

einen Flüchtling gesehen. Die große Veränderung hat das Internet

gebracht – mit Twitter und Instagram. Damit können die Leute

innerhalb zwei Stunden eine Demonstration organisieren, da kommen

20.000 Leute zusammen. Das halte ich für sehr gefährlich.“

Bezüglich der anstehenden Europawahlen sagte der Unternehmer: „Man

muss so viel wie möglich für die EU werben. Und unbedingt sehen, dass

bei der Europawahl nächstes Jahr Parteien rankommen, die Europa

voranbringen wollen.“ Speziell hebt er in diesem Zusammenhang die

Grünen hervor: „Wenn ich mir unser Parteienspektrum anschaue – die

große Partei würde ich nicht wählen können: Die ist so eurozögerlich.

Das ist bei den Grünen ganz anders. Die sind kompromisslos

europafreundlich. Und Kretschmann, der ist nicht nur ein toller

Landesvater, sondern ein weitsichtiger Europapolitiker.“

Über die nähere Zukunft seines Unternehmens sagte er: „Wir werden

sehen, wie alles weitergeht. Dieses Jahr fahren wir nochmal einen

Umsatz- und Gewinnrekord ein. Fürs nächste Jahr bin ich nicht so

zuversichtlich. Nach jedem Hype kommt der Abschwung. Ich habe schon

öfter erlebt, dass das Klima innerhalb von zwei oder drei Wochen

umschlägt. Wenn das passiert und die Arbeitslosigkeit steigt, bekommt

die AfD zusätzlichen Auftrieb.“

Auf die Frage – Und persönlich, wie blicken Sie da in die Zukunft?

– antwortete Würth: „Recht nüchtern. Wenn Sie fast 84 Jahre alt sind,

ist es logisch, dass da nicht mehr so viel kommen kann. Im Moment

fühle ich mich wie 20, 30, 40. Aber ich bin mir bewusst, dass sich

das jeden Tag ändern kann. Ich hoffe, dass ich das Ding in Würde voll

überstehe.“

Info: Reinhold Würth wurde 1935 in Öhringen geboren. Sein Vater

Adolf gründete 1945 in Künzelsau eine Schraubenhandlung, aus der

Reinhold Würth einen Konzern mit 12,7 Milliarden Euro Umsatz und

76.000 Mitarbeitern geformt hat. Reinhold (83) und Carmen (81) Würth

haben drei Kinder, sechs Enkelkinder und eine Urenkeltochter.

