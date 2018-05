Heizkosten mit energieeffizientem Technologie-Mix senken / Wirtschaftliche und umweltfreundliche Systeme sind vorhanden / Verbraucher: Kosten und Vertragsmodalitäten vergleichen lohnt sich

Verbraucher und Kommunen haben auf der Suche

nach einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung dank moderner

Heizungssysteme die Möglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu

steigern. Insbesondere wenn man verschiedene Techniken miteinander

kombiniert. Im Fall einer Heizungsmodernisierung sollen die

bestmöglichen Einsparpotenziale realisiert werden, um Kosten zu

sparen. Aufgrund unterschiedlicher Gebäude, Wohngebiete, finanzieller

Möglichkeiten und Wünsche sind allerdings allgemeingültige

Standardlösungen so gut wie nicht gegeben. Vor einer langfristigen

Investition empfiehlt die Allianz Freie Wärme (www.freie-waerme.de)

deshalb dringend, zentrale und dezentrale Wärmesysteme mit

unterschiedlichen Heizungstechniken genau zu vergleichen, und vorab

Spezialisten wie etwa aus dem SHK-Fachhandwerk oder Energieberater

einzubeziehen.

Dezentrale Heizungstechnik: Verbraucherfreundlich mit hohen

Einsparpotenzialen

Ist eine Heizungsanlage älter als 25 Jahre, dann kann man durch

einen Kesseltausch mit effizienter Gas- und Ölbrennwerttechnik,

Wärmepumpen, KWK-Systemen, aber auch Holz- und Pellet-Systemen, je

nach Gebäudetechnik und Gebäudezustand in der Regel bis zu 30 Prozent

Energie einsparen. Moderne und digital steuerbare Heizkessel sind zum

Beispiel mit Solarthermie auf dem Dach oder mit einem wassergeführten

Kamin- bzw. Kachelofen kombinierbar. Ob im Ein- oder

Mehrfamilienhaus, mit individuellen Heizungssystemen inkl.

Schornstein sind Hausbesitzer langfristig flexibel und unabhängig.

Darüber hinaus können sie erneuerbare Energien einbinden und

Bevorratungsvorteile beim Energieträger nutzen. „Eine Entscheidung

für individuelle Heizungssysteme steigert den Immobilienwert und

sorgt für ein gutes Wohnklima sowie geringere Nebenkosten“, empfiehlt

Johannes Kaindlstorfer, Sprecher der Allianz Freie Wärme. Dafür gibt

es bei der KfW unter www.kfw.de günstige Kredite, die tlw. mit

attraktiven Fördermitteln vom Bundesamt für Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de) kombiniert werden können.

Zentrale Wärmenetze: Langfristige Kostenfalle ohne Alternativen

In vielen Neubaugebieten werden allerdings von den Kommunen oder

regionalen Energieanbietern zunehmend Wärmenetze installiert, an

denen die Städte und Gemeinden nicht selten finanziell beteiligt

sind. Es handelt sich dabei um zumeist monopolistisch geprägte, Nah-

oder Fernwärme, da es in der Regel nur einen Anbieter gibt. Studien

haben gezeigt, dass solche zentralen Wärmenetze unter bestimmten

Voraussetzungen Sinn machen können, wenn sie etwa über eine hohe

Anschlussdichte mit vielen Nutzern verfügen, oder mittels hoher

Subventionen und durch zugeführte Wärme effizient und wirtschaftlich

gemacht werden. Ist dies nicht der Fall, folgen meist Anschluss- und

Benutzungszwänge sowie Verbrennungsverbote. Die freie Wahl der

Heizungstechnik ist dann untersagt, die Verbraucher sind in der

Kostenfalle der Wärmeanbieter über viele Jahre gefangen, wie auch die

Verbraucherverbände und Kartellämter immer wieder bestätigen.

Vorsicht bei Neubau und Immobilienkauf

Auf der Suche nach bezahlbarem Baugrund gibt es gerade für junge

Familien kaum Alternativen. In Grundstücksverträgen zunehmend

festgeschrieben, oder durch kommunale Vorschriften wie etwa neue

Bauleitplanverfahren, Brennstoffverordnungen und Fernwärmesatzungen,

sind sie dann langfristig an die Nah- bzw. Fernwärme inkl.

Verbrennungsverbote gebunden. Das heißt die Hauseigentümer und Mieter

haben bei Kostensteigerungen keine Wechselmöglichkeiten zu anderen

Anbietern oder Heizungstechniken. „Ist der Grundstücks- oder

Immobilienkaufvertrag erst einmal unterschrieben, sind die möglicher

Weise recht schmerzhaften finanziellen Auswirkungen so genannter

kommunaler Eingriffe kaum noch rückgängig zu machen“, warnt Johannes

Kaindlstorfer. Die Allianz Freie Wärme beobachtet seit vielen Jahren

solche Fälle und bietet Verbrauchern unter www.freie-waerme.de

kostenfreie Services und Tipps.

Pressekontakt:

Pressestelle „Allianz Freie Wärme“

Jürgen Bähr

Telefon: +49 2247 9001 811

presse@freie-waerme.de

Twitter: @FreieWaerme

Facebook: @AllianzFreieWaerme

Original-Content von: Allianz Freie Wärme, übermittelt durch news aktuell