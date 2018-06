Helaba-Studie: Mitarbeiter = Mitmenschen für Thüringen

– Thüringer Wirtschaftswachstum 2018 mit 1,5 Prozent fast auf

Vorjahresniveau

– Arbeitsmarkt nähert sich Vollbeschäftigung

– Engpassfaktor Arbeitskräfte fordert Unternehmen und Regionen

Das Wachstum des Thüringer Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte 2018

mit 1,5 Prozent etwas geringer ausfallen als 2017 (1,6 Prozent). „Die

Konjunktur hat ihren Zenit überschritten. Wir erwarten zwar, dass die

Industrie in Thüringen wieder spürbare Zuwächse verzeichnen wird.

Diese dürften allerdings weniger dynamisch sein als im Vorjahr“,

erläutert Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba und Leiterin

des Bereichs Volkswirtschaft/Research, bei der Präsentation der

Studie in Erfurt.

Dank der stabilen Wirtschaftslage in den vergangenen Jahren hat

sich die Lage am Thüringer Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Die

Arbeitslosenquote liegt heute bei 5,4 Prozent (2005: 17 Prozent).

Damit herrscht in weiten Teilen des Bundeslandes Vollbeschäftigung.

Parallel steigt die Zahl der nicht besetzten Stellen seit 2014

kontinuierlich. Der Faktor Arbeit entwickelt sich für die Thüringer

Wirtschaft damit zunehmend zum Engpassfaktor.

Antworten auf die Frage, wie Unternehmen in Thüringen auf diese

Entwicklung reagieren können, gibt die aktuelle Helaba-Studie

„Mitarbeiter = Mitmenschen für Thüringen“, die damit das Thema der

diesjährigen Erfurter Wirtschaftskonferenz erwicon aufgreift –

„Scharf stellen: Fokus Arbeitsmarkt, wie Unternehmen heute

Mitarbeiter finden“.

Die Erwerbsbeteiligung in Thüringen liegt mit 75 Prozent bereits

leicht über dem Bundesdurchschnitt und im EU-Vergleich nach Schweden

auf Rang zwei. Um den Anteil der Erwerbstätigen weiter zu erhöhen,

bedarf es deshalb gezielter Programme.

Einen vielversprechenden Ansatz stellt nach Ansicht der

Helaba-Experten die Kombination von Arbeitszeitmodellen und

Digitalisierung dar. Insbesondere mit Blick auf Teilzeitbeschäftigung

können die Thüringer Unternehmen künftig noch stärker von ihrer

grundsätzlich guten IT-Ausstattung profitieren. Dies legt den

verstärkten Ausbau von Heimarbeitsplätzen nah und kommt gleichzeitig

den Bedürfnissen vieler Arbeitnehmer entgegen.

Darüber hinaus hängt die Attraktivität von Arbeitsplätzen auch an

der Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums. Hier hat Thüringen im

Vergleich zum restlichen Bundesgebiet durchaus Vorteile. Wer die

Städte Jena und Erfurt für den Wohneigentumserwerb zu teuer findet,

kann in das weitaus günstigere und nahe Umland mit guter

Erreichbarkeit des Oberzentrums ausweichen.

Insbesondere mit Blick auf den Fachkräftemangel erhöhen

berufsspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten und eine angemessene

Entlohnung die Attraktivität der zu besetzenden Stellen. Letzteres

gilt umso mehr, wenn Unternehmen auch Beschäftigte aus anderen Teilen

Deutschlands gewinnen möchten. Wollen Unternehmen Mitarbeiter aus dem

Ausland rekrutieren, zeigt sich schnell, dass der Arbeitsmarkt vieler

östlicher EU-Nachbarn mit Erwerbslosenquoten zwischen 3 Prozent und 5

Prozent bereits sehr eng ist. „Wir werden deshalb künftig eine

Internationalisierung der Belegschaften sehen, die weit über die

nahen europäischen Länder hinausgeht. Hier kommt den Führungskräften

eine Schlüsselrolle zu. Eingebettet in einen respektvollen Umgang

müssen sie klar kommunizieren und Feedback geben. Denn Mitarbeiter

wollen als Mitmenschen wahrgenommen werden – da gibt es keine

nationalen Unterschiede“, so Traud.

Die komplette Studie finden Sie als Download unter

http://volkswirtschaft.helaba.de.

