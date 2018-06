Korntal: Vor dem Abschluss des Aufarbeitungsprozesses kritisieren Opfer „mangelnde Transparenz“ und „unangemessen niedrige Anerkennungssummen“ / „Report Mainz“, 12.6.2018, 21.45 Uhr im Ersten

Unmittelbar vor dem Abschluss des

Aufarbeitungsprozesses der Missbrauchsvorfälle in der Evangelischen

Brüdergemeinde Korntal am 7.6.2018 kritisieren Opfer gegenüber

„Report Mainz“ „mangelnde Transparenz“, „nicht nachvollziehbare

Kriterien“ sowie „unangemessen niedrige Anerkennungssummen“. Ein

ehemaliges Heimkind erklärt: „Alle mir bekannten Betroffenen,

eingeschlossen ich, wurden retraumatisiert. Wir fühlten uns abermals

missbraucht, nicht gehört und ohnmächtig. Wir konnten keinen Willen

zu ehrlicher Aufarbeitung erkennen.“

Die ehemalige Jugendrichterin Dr. Brigitte Baums-Stammberger und

der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Benno Hafeneger (Universität

Marburg) hatten über 100 Fälle von „sexualisierter, körperlicher und

seelischer Gewalt“ an Kindern, die in Obhut der pietistischen

Gemeinde in Korntal aufwuchsen, untersucht. Das Ergebnis dieser

Untersuchung wird morgen (7.6.2018) in einer Pressekonferenz

vorgestellt.

Die Kritik der Opfer richtet sich gegen die Brüdergemeine und die

Auftragsgebergruppe (AGG), die die Aufarbeitung des

Missbrauchsskandals bei der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal

gesteuert hat. Dem ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ liegen exklusiv

Sitzungsprotokolle der AGG aus dem Oktober 2017 vor, aus denen die

Vergabekriterien für die Anerkennungsleistungen der Opfer ersichtlich

werden. Demnach legte das Gremium fest, dass ausschließlich das

„immaterielle Leid“ der Opfer für die Höhe der Entschädigung

ausschlaggebend sein sollte. Der Begriff wird als das „direkt aus den

Taten erlittene Leid“ definiert. Nicht berücksichtigt werden sollten

dagegen Auswirkungen der schweren Gewalterfahrungen, die sich etwa in

„verpassten Berufs- und Lebenschancen“ niedergeschlagen hätten.

Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des

sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Rörig, beobachtet den

Aufarbeitungsprozess in Korntal seit Längerem. Gegenüber „Report

Mainz“ sagte er: „Wir haben wiederholt wahrgenommen, dass es hier

immer wieder zu empfindlichen Störungen zwischen Betroffenen und der

Brüdergemeinde gekommen ist. Betroffene fühlten sich mehrfach nicht

ernst genommen, vermissten Gespräche auf Augenhöhe und persönliche

Wertschätzung.“

Auch das ehemalige Heimkind Detlev Zander beschreibt in einem

aktuellen Interview mit „Report Mainz“ seine Erfahrungen mit der

Evangelischen Brüdergemeinde als „demütigend–. Über seine Kindheit in

Korntal berichtet er: Er habe von seinem vierten bis zu seinem

vierzehnten Lebensjahr schwerste sexuelle Gewalt erleben müssen. Vier

verschiedene Täter hätten ihn vergewaltigt, zwei von ihnen

regelmäßig. Der Hausmeister der Einrichtung habe ihn sogar mehrmals

am Tag aus der Schule geholt, in den Fahrradkeller des Heimes

gezerrt, auf der dort vorliegenden Werkbank festgebunden und mit

Schraubenziehern sexuell gefoltert. Detlev Zander hatte die

systematische Gewalt und den sexuellen Missbrauch von Heimkindern in

Korntal 2013 an die Öffentlichkeit getragen. Auch er kritisiert die

Aufarbeitung scharf.

Die Evangelische Brüdergemeinde hatte vor wenigen Wochen erklärt,

dass die ersten Anerkennungsleistungen an betroffene Heimkinder

gezahlt worden seien. Die Anerkennungssummen bewegen sich demnach

zwischen „unter 5000 EUR und 20.000 EUR“. Die Kriterien für die

Entscheidung über die Höhe der Summe gab die Brüdergemeinde nicht

bekannt. „Report Mainz“ liegen Bescheide über Anerkennungsleistungen

vor. Darin erklärt die Gemeinde, dass die Entscheidungen nicht

anfechtbar seien. In einem Begleitbrief entschuldigt sich die

Brüdergemeinde und schreibt, „damals ist Kindern in unseren

Einrichtungen schweres Unrecht und Leid zugefügt worden“.

Zum Hintergrund: Im Mai 2017 berichtete „Report Mainz“ erstmals

von einem System der Gewalt in Heimen der Evangelischen

Brüdergemeinde. Zwei Betroffene erzählten exklusiv von schwerem

sexuellen Missbrauch bis hin zu Vergewaltigungen, dem sie immer

wieder durch Mitarbeiter der Kinderheime ausgesetzt gewesen sein

sollen. Darüber hinaus habe die Brüdergemeinde sie an Wochenenden an

so genannte Patenfamilien abgegeben, wo sie ebenfalls sexuell

missbraucht worden sein sollen. Der weltliche Vorsteher der

Evangelischen Brüdergemeinde, Klaus Andersen, sagte damals gegenüber

„Report Mainz“: „Das bedauern wir sehr. Und ich weiß, dass damals

auch die Mitarbeiter, trotz alledem, mit viel Herzblut und Engagement

ihre Arbeit getan haben.“

