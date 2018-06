Kunst ausprobieren: contemp-rent.com vermietet Originalkunstwerke

contemp-rent.com heißt die neue Website, die ab sofort Kunst ins Haus bringt. Der Clou: Man muss sich nicht direkt entscheiden, sondern kann die Werke erstmal in den eigenen vier Wänden wirken lassen. Der Grundgedanke von Gründerin Yvonne Hohner: Kunst muss man erleben.

Interessierte können ab sofort im Online-Shop aus über 900 Werken wählen und sich bei Bedarf natürlich auch beraten lassen. Wenn das gemietete Kunstwerk nicht mehr gefällt, kann man es einfach gegen ein anderes Kunstwerk austauschen. Dabei gibt es keine Mindestlaufzeit und die Miete kann monatlich gekündigt werden.

Neu und einzigartig in der Kunstlandschaft: Das sogenannte ?Kunstsparkonto? für Privatkunden, das es in dieser Form nur bei contemp-rent.com gibt. Entscheidet man sich nach einer gewissen Zeit für den Kauf eines Kunstwerks, werden alle bereits gezahlten Mietbeiträge zu 100% auf den Kaufpreis angerechnet und die Investition in Kunst zahlt sich langfristig aus.

Die angerechneten Mietzahlungen setzen sich dabei nicht nur aus dem Kunstwerk zusammen, das man kaufen will, sondern aus allen, die man bis dato in diesem Optionszeitraum geliehen hat. ?Ich will, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, im Dialog mit Kunst von ihr berührt und inspiriert zu werden. Daher ist das Kunstsparkonto auch die ideale Möglichkeit, in Kunst zu investieren?, so Gründerin Yvonne Hohner.

Hohner kooperiert mit diversen Künstlern, so zum Beispiel mit dem irakischen Künstler Fahar, der dieses Jahr auch auf der art Karlsruhe vertreten war. Neben Action-Paintings konzentriert er sich gegenwärtig auf den ?Industrieschwamm?, den er auf unterschiedlichste Art von seinem traditionellen Verständnis löst und in seinen Kunstwerken mosaikartig neu interpretiert. Fahars Werke können ebenfalls im Online-Shop gemietet werden.

Seit seinem Start 2018 hat das Kunstportal contemp-rent.com bereits sehr viel positiven Zuspruch erfahren. Die Galerie in Karlsruhe bietet Kunden eine persönliche Kunstberatung und, wenn gewünscht, auch eine individuelle Empfehlung vor Ort durch eine qualifizierte Innenarchitektin.