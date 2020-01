Hertie-Stiftung sucht wirksame Ideen für Demokratie und startet MITWIRKEN – das neue Förderprogramm für gelebte Demokratie (VIDEO)

– Erster Crowdfunding-Contest für Demokratie-Projekte mit

Preisgeldern von insgesamt 200.000 Euro / Bewerbungsschluss

dafür am 26. Februar 2020

– Danach Meilenstein-Förderung mit bis zu 30.000 Euro bzw. 100.000

Euro

“Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie kann sich nur weiterentwickeln,

wenn sich Menschen für sie einsetzen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt

fördern und stärken. Um ihr Engagement und ihre Aktivitäten sichtbarer und

wirksamer zu machen, haben wir ein neues Förderprogramm für gelebte Demokratie

ins Leben gerufen”, erläutert Dr. h.c. Frank-J. Weise, Vorstandsvorsitzender der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Ziel von MITWIRKEN ist es, gute Ideen und

lösungsorientierte Projekte zu identifizieren, sie bedarfsorientiert zu

begleiten und nachhaltig zu fördern. Dafür sucht die Hertie-Stiftung ab sofort

Initiativen, die Partizipation gestalten, Vielfalt stärken, Transparenz schaffen

oder Demokratie vermitteln. Mitmachen können Projekte aller Organisationsformen,

Social Start-Ups, Vereine oder private Initiativen.

Mit diesem neuen Projekt knüpft die Hertie-Stiftung an ihre erfolgreiche

Kombination aus Stiftungsförderung und Crowdfunding des Deutschen

Integrationspreises an: “Der Crowdfunding-Contest ist ein erster Markttest für

Ideen und Projekte, zudem können Mittel generiert und eine Community aufgebaut

werden”, sagt Kirsten Keppeler, Projektleiterin MITWIRKEN. Der erste

Crowdfunding-Contest für Demokratie-Projekte startet am 27. Mai, Bewerbungen für

die Teilnahme können bis zum 26. Februar 2020 über die Website

www.jetzt-mitwirken.de eingereicht werden. Die Teilnehmenden werden mit

Workshops, Beratungen und Webinaren intensiv auf das Crowdfunding vorbereitet.

Am Ende des Contests vergibt die Hertie-Stiftung an die zwanzig Projekte mit den

meisten Unterstützerinnen und Unterstützern zusätzliche Preisgelder in Höhe von

insgesamt 200.000 Euro.

Das Hertie-Förderprogramm MITWIRKEN ist auf drei Jahre angelegt und wird in vier

ineinandergreifenden Modulen durchgeführt (https://www.ghst.de/mitwirken/). Das

Programm ist flexibel gestaltet und bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten

für neue Projekte. “Die Projekte werden von uns durch Qualifizierung, Vernetzung

und Finanzierung gefördert. Dabei ist es der Hertie-Stiftung wichtig, dass die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit individuellem Erfahrungs- und Wissenszuwachs

ihre Konzepte kompetent und effizient umsetzen”, erläutert Keppeler. Das

Fördersystem von MITWIRKEN basiert auf der Idee, zu Beginn viele Projekte

einzubeziehen und sie anhand von individuellen Meilensteinen wirkungsorientiert

weiterzuentwickeln. “Die bis zu sechs stärksten Projekte können in diesem

Programm über 1,5 Jahre mit bis zu 100.000 Euro gefördert werden. Zudem

vernetzen wir sie mit Geldgebern und öffnen ihnen weitere Perspektiven für die

Zukunft”, so Keppeler.

Weitere Informationen unter: www.jetzt-mitwirken.de und

https://www.facebook.com/jetztmitwirken/ Informationen zu den Modulen:

www.ghst.de/mitwirken

Über MITWIRKEN – Das Förderprogramm für gelebte Demokratie

MITWIRKEN ist das neue Förderprogramm für gelebte Demokratie, das 2020 von der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wird. In einer Kombination aus

Fördergeldern, Crowdfunding und bedarfsorientierter Projektbegleitung werden

wirksame Projekte und -ideen, die sich für Demokratie und den gesellschaftlichen

Zusammenhalt einsetzen, identifiziert, gefördert, finanziert und bis zur

Verstetigung begleitet. Dabei greift die Hertie-Stiftung auf die Erfahrungen aus

dem Deutschen Integrationspreis zurück und ergänzt ihr Förderangebot mit

Mitwirken um weitere Module zur Projektbegleitung, um inhaltlich wie methodisch

erweitert Projekte noch nachhaltiger fördern zu können. www.jetzt-mitwirken.de

Über die Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Die Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn

erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte

Impulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und die

konkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige

Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins

Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und

unternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. www.ghst.de

Abmeldung Presseveröffentlichungen

Dem Erhalt von E-Mails mit Informationen der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung bzw.

ihrer Projekte können Sie jederzeit widersprechen. Senden Sie uns dazu lediglich

den Hinweis “Abmelden” als Antwort an beckerc@ghst.de.

Pressekontakt:

Dr. Claudia Becker

Kommunikation

Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Grüneburgweg 105

60323 Frankfurt

Tel. +49 69 660 756 – 157

BeckerC@ghst.de

www.ghst.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9400/4505481

OTS: Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Original-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell