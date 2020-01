Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt beenden

Mit Erschrecken hat der Paritätische Wohlfahrtsverband eine

Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zur Kenntnis genommen, nach der

jede*r dritte Wohnungssuchende mit Migrationshintergrund schon einmal

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erfahren hat. Gleichzeitig kommen die

Ergebnisse der heute vorgestellten Studie für den Gesamtverband wenig

überraschend. Der Verband fordert eine Aufklärungskampagne zur Rechtslage und

den Ausbau örtlicher Antidiskriminierungsstellen.

“Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihres Namens nicht einmal zu einer

Wohnungsbesichtigung einzuladen, ist traurige Realität auf dem Wohnungsmarkt.

Das hören wir immer wieder und das seit langem aus unserer praktischen Arbeit”,

so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes.

Vorbehalte und auch offener Rassismus sind leider weit verbreitet, so Schneider.

Auch dies belegt die Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: 41

Prozent hätten Bedenken, eine eigene Wohnung an Menschen mit

Migrationshintergrund zu vermieten.

Der Paritätische macht darauf aufmerksam, dass Diskriminierung bei der

Wohnungsvermietung bereits seit längerem rechtlich untersagt ist. Das

Antidiskriminierungsgesetz sieht für solche Fälle Schadensersatz und

Schmerzensgeld vor. “Das Problem ist allerdings, dass davon kaum jemand weiß”,

stellt Schneider fest. “Es bewahrheitet sich der alte Spruch: Wo kein Kläger, da

kein Richter.” Der Verband fordert umfassende Aufklärungskampagnen. Dass es sich

lohnt, sich zu wehren, zeige ein aktuelles Beispiel aus Berlin, wo die Deutsche

Wohnen zu einer Zahlung von 3.000 Euro Entschädigung an ein

Diskriminierungsopfer verurteilt wurde.

“Aber nicht jeder wird den individuellen und umständlichen Klageweg bestreiten”,

fürchtet Schneider. Der Verband regt daher an, Antidiskriminierungsstellen

flächendeckend auszubauen und für die Belange von Migrant*innen zu

qualifizieren. “In jeder Kommune brauchen wir eine Stelle, die niedrigschwellig

berät und hilft, auch juristisch. Das ist auch ein Signal an Vermieter:

Diskriminierung kann teuer werden. Schaut euch lieber den Menschen an und gebt

ihm oder ihr eine Chance in eurem Haus”, so Ulrich Schneider.

Der Paritätische Gesamtverband ist ein Spitzenverband der freien

Wohlfahrtspflege und hat über 200 Migrant*innenorganisationen im Forum der

Migrantinnen und Migranten unter seinem Dach.

