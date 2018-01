neues deutschland: IG-Metallerin Christa Hourani: Kürzere Arbeitszeiten dürfen nicht vom Geld abhängen

Nicht alle Beschäftigten der Metall- und

Elektrobranche werden von den Forderungen der IG Metall in der

aktuellen Tarifrunde profitieren, sagt die Gewerkschaftslinke und

ehemalige Daimler-Betriebsrätin Christa Hourani. Die 61-Jährige

findet gut, dass kürzere Arbeitszeiten verlangt werden, doch das geht

ihr nicht weit genug: „Die, die keine Kinder haben, nicht in Schicht

arbeiten oder Angehörige pflegen, müssen ihre Arbeitszeitverkürzung

komplett selbst bezahlen. Genau wie bisher“, sagte sie der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagausgabe).

„Nicht alle werden sich die Verkürzung der Arbeitszeit leisten

können.“

