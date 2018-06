Hilse: Alle Klimaschutzmaßnahmen wegen erwiesener Nutzlosigkeit einzustellen

Die AfD bringt in dieser Woche einen Antrag ein, in

dem sie fordert, sämtliche Klimaschutzmaßnahmen wegen erwiesener

aktueller und zukünftiger Nutz- und Wirkungslosigkeit einzustellen.

Dazu erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse:

„Begründet – und vielfältig belegt – wird unser Antrag damit, dass

alle, zum Teil extrem teuren Maßnahmen, die Deutschland im Bund, den

Ländern und Kommunen in den letzten Jahren mit geballter Anstrengung

ergriffen hatte, zu keiner wirklichen Absenkung der CO2-Emissionen im

Lande geführt haben. Im Ausland wurden zwar auch extrem teure

–Klimaschutzmaßnahmen– gefördert, Emissionssenkungen jedoch nicht

erreicht.

Auch die beabsichtigten Senkungsziele zum Beispiel beim Verbrauch

von Primär- und Endenergie wurden mit großem Abstand verfehlt. So

stieg der Anteil der sogenannten Erneuerbaren am Endenergieverbrauch

trotz des massiven Ausbaus dieser Energieerzeugung nur auf magere 7,2

Prozent im Jahr 2016 und ist damit von den geplanten 18 Prozent bis

2020 uneinholbar entfernt.

Begründet wird das ferner mit der klaren Darlegung der Ergebnisse,

die, nach IPCC Annahmen berechnet, zeigen, dass selbst bei völliger

Dekarbonisierung Deutschlands – wie im Klimaschutzplan 2050

weitestgehend vorgesehen – sich die nur hypothetisch existierende

Welttemperatur um maximal 0,000.653°C weniger erhöhen würde,

irgendwann in ferner unbekannter Zukunft. Das ist nach jedem Maßstab

ein völlig unbedeutender, weil nicht messbarer Wert, der aber mit der

völligen Zerstörung unseres Wohlstandes erkauft würde.

Und all dies ergibt sich völlig unabhängig von der Auffassung der

AfD, welche die Hypothese vom menschgemachten Klimawandel für falsch

hält, weil dafür jegliche echte Beweis fehlen. Denn alles was in

bisher fünf IPCC Berichten dazu geschrieben wurde, beruht allein auf

unbelegten Vermutungen, nur gestützt durch fehlerhafte

Computermodelle. 30 Jahre IPCC und milliardenschwere weltweite

Forschung haben für die grundlegende Hypothese keinerlei Bestätigung

gebracht.“

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell