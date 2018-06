Es bleibt alles anders: 20. Zertifikatsverleihung zum audit berufundfamilie

– Das einzigartige Managementinstrument feiert Jubiläum mit 300

Zertifikatsempfängern

Das audit berufundfamilie, das Qualitätssiegel für eine familien-

und lebensphasenbewusste Personalpolitik, feiert in diesem Jahr sein

20. Jubiläum. 1998 auf Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

ins Leben gerufen und 2002 um das audit familiengerechte hochschule

erweitert, ist es auch heute noch das einzigartige

Managementinstrument, mit dem Arbeitgeber ihre Vereinbarkeitspolitik

nachhaltig gestalten können. 1.700 Unternehmen, Institutionen und

Hochschulen haben bislang das audit für sich genutzt.

Heute (27.06.2018) wurden im Rahmen der Jubiläumsfeier 300

Arbeitgeber geehrt – 153 Unternehmen, 106 Institutionen und 41

Hochschulen. Sie hatten in den vorangegangenen zwölf Monaten das

audit erfolgreich durchlaufen und erhielten nun zur Bestätigung ihres

Engagements das Zertifikat aus den Händen von Schirmherrin Dr.

Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend, und John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen

Hertie-Stiftung, sowie Oliver Schmitz, Geschäftsführer der

berufundfamilie Service GmbH.

In ihrer Rede betonte Bundesfamilienministerin Dr. Franziska

Giffey: „Starke Familien brauchen familienfreundliche Unternehmen, in

denen Wert auf eine familienfreundliche Unternehmenskultur gelegt

wird. Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist ein zentraler

Hebel zur Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung. Die

Rahmenbedingungen in den Unternehmen müssen so gestaltet sein, dass

Beruf und Familie möglich sind, dass Eltern die Gewissheit haben, im

Unternehmen als Persönlichkeiten mit Verantwortung für Kinder oder

für zu pflegende Angehörige wahr- und ernstgenommen zu werden. Das

audit berufundfamilie übernimmt hier seit 20 Jahren eine wichtige

Brückenfunktion zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten.“

64 der jetzt Ausgezeichneten haben das alle drei Jahre erteilte

bzw. bestätigte Zertifikat bereits zum zweiten Mal, 77 zum dritten,

74 zum vierten, 31 zum fünften und 8 sogar zum sechsten Mal erhalten.

20 Jahre immer wegweisend

Das unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin

stehende audit konnte über zwei Dekaden nicht nur konkrete Lösungen

für die vielfältigen und sich stets verändernden

Vereinbarkeitsbedarfe der Arbeitgeber bieten, es hat auch den

öffentlichen Diskurs über die familien- und lebensphasenbewusste

Personalpolitik mitgeprägt. Dazu gehören Aspekte wir Beruf und Pflege

sowie Arbeit und Alter.

Das bestätigten auch die Teilnehmer der Podiumsrunde auf der von

rund 500 Gästen besuchten Zertifikatsverleihung:

– Renate Schmidt, Bundesfamilienministerin a.D., die das audit in

seinen Anfängen als Schirmherrin begleitete,

– Rolf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG – das

Unternehmen, das aktuell am längsten mit dem audit

berufundfamilie arbeitet (zertifiziert seit 1999),

– Prof. Dr. Peter Mudra, Präsident der Hochschule Ludwigshafen am

Rhein, eine der bereits seit Einführung des audit

familiengerechte hochschule (2002) zertifizierten Hochschulen,

– Dr. Daniela Büchel, Bereichsvorstand Handel Deutschland,

Ressorts HR & Nachhaltigkeit, REWE Group – die die Rewe Markt

GmbH umfasst – eine Genossenschaft mit sechs

Zweigniederlassungen und 94.000 Beschäftigten (zertifiziert seit

2015), sowie

– Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service

GmbH, der als Auditor Erfahrungen in der Beratungspraxis

gesammelt hat und vor dieser Zeit sein eigenes Unternehmen

auditieren ließ.

Einhelliger Tenor der Runde: Vereinbarkeit ist zwar ein Thema, das

in der Gesellschaft angekommen ist, dessen Gestaltungsmöglichkeiten

betrieblich aber längst noch nicht ausgeschöpft sind.

Challenge für Arbeitgeber: Stetig wachsende Themenvielfalt

Das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule

wird daher auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner bei der

Gestaltung der betrieblichen Vereinbarkeit sein, wie Oliver Schmitz

skizzierte: „Ich kann mit Stolz feststellen, dass das audit das

Managementinstrument zur Vereinbarkeit ist, das sich am längsten

bewährt hat und noch heute – nach 20 Jahren – in seiner Form

einzigartig ist. Das audit ist das strategische, passgenaue und

effektive Vereinbarkeitstool, mit dem Personalpolitik

zukunftsorientiert gestaltet wird. Es hilft dabei, Trends und

Zukunftsthemen aufzugreifen und gewinnbringend zu verwerten. Und die

Themenvielfalt der Vereinbarkeit, die noch nie so groß war wie jetzt,

wird weiter wachsen. Damit müssen Arbeitgeber umgehen lernen. So wird

die Bedeutung der Digitalisierung und des schon jetzt wichtigen

gelingenden Generationenmanagements stetig zunehmen. Auch das

Stichwort Inklusion wird immer stärker in den Fokus der Vereinbarkeit

rücken“, betonte Oliver Schmitz.

„Digitalisierung“ war auch ein zentraler Begriff in der Key Note

Speech von Prof. Christian Scholz, Universität des Saarlandes.

Digitalisierung sollte nicht missbraucht werden, um ständigen Zugriff

auf Beschäftigte auszuüben. Die Gefahren des Work-Life-Blending sind

groß. Arbeit und Privatleben funktionieren auf Dauer nicht in der

extremen Vermischung. Sie brauchen vielmehr Raum für eine Koexistenz.

Eine Erkenntnis, die manche Arbeitgeberin und manchen Arbeitgeber und

auch Beschäftigten neue Aufgaben in der Arbeitsorganisation stellt –

auch weil sich die Nachwuchsgeneration GenZ vom Work-Life-Blending

deutlicher als ihre Vorgängergenerationen distanziert.

Die Liste der Zertifikatsempfänger (geordnet nach PLZ) steht zum

Download zur Verfügung unter: https://bit.ly/2tEZKeJ Statistische

Angaben zu den Zertifikatsempfängern sind abrufbar unter:

https://bit.ly/2Kq2VRH

Das audit berufundfamilie / audit familiengerechte hochschule ist

das zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht auf

einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als

strategisches Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeber

darin, die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw.

familiengerechte Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu

gestalten. Zertifikate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999

vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002

angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen

Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits

angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt

systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit

verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in

der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss

dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit

Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden

besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit.

Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH

jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen

von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele

vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich

das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des

Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen.

Seit 1998 wurden über 1.700 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit

ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die

europaweite Lizenz für das audit, das von den Spitzenverbänden der

deutschen Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt die

Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.de,

www.berufundfamilie-blog.de, #personalbewusst

