Hochwasser Ostafrika: Ein Kreislauf der Not / Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ leisten Hilfe für Betroffene von Überschwemmungen und Sturzfluten (FOTO)

Nach starken Regenfällen im April sind viele Regionen in Ostafrikajetzt von schweren Überschwemmungen und Sturzfluten betroffen. Vorallem in Kenia, Somalia und Äthiopien müssen hunderttausende Menschenihre Häuser verlassen. Sie fliehen vor den steigenden Wassermassen.Die vorangegangene monatelange Dürre- und Hungerphase in Ostafrikawird in den betroffenen Regionen durch eine nächste Krise abgelöst.Hilfsorganisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ sind imEinsatz, um den Betroffenen zu helfen.

In Somalia sind laut UN fast 700.000 Menschen von den

Überschwemmungen der Flüsse Juba und Shabelle betroffen. Rund 215.000

Frauen, Kinder und Männer wurden durch die Fluten vertrieben. Die

Bündnisorganisation action medeor berichtet, dass sechs der zehn

Dörfer, in denen Hilfsprojekte durchgeführt werden, direkt betroffen

sind. Die Mehrheit der Menschen musste aus den Dörfern fliehen.

„Bereits seit Mitte April stehen die meisten Felder hier unter

Wasser. 138 Kleinbauern, die vor Beginn dieser Regenzeit von uns

landwirtschaftliche Unterstützung in Form von Saatgut oder Werkzeugen

zur Landbearbeitung erhalten haben, werden trotz der sehr guten

Vorbereitung keine Ernte erzielen und verlieren somit ihre wichtigste

Lebensgrundlage“, sagt Katharina Wilkin, Projektleiterin von action

medeor. „Um die negativen Folgen des Hochwassers zu verringern, ist

es jetzt wichtig, die Kleinbauern wieder mit Saatgut, Dünger und

Werkzeugen, zu unterstützen. So können sie nach Abfluss des

Hochwassers erneut die Felder bestellen, um doch noch Ernteerträge zu

produzieren“, so Wilkin.

„In den Flutgebieten von Äthiopien brauchen die Menschen jetzt

dringend Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Versorgung und

natürlich ein Dach über dem Kopf. Und der Höhepunkt der Krise ist

noch nicht erreicht. Wir erwarten, dass durch weitere schwere

Regenfälle und Überflutungen die Situation in Äthiopien noch

schlimmer wird und bereiten unsere Hilfsmaßnahmen dementsprechend

vor“, sagt Nuri Köseli, Pressesprecher von Islamic Relief

Deutschland. Die UN berichten von 165.000 betroffenen Menschen in

Äthiopien. Mit einem langfristigen Plan von Hilfsmaßnahmen wird

Islamic Relief diese Frauen, Kinder und Männer jetzt unterstützen.

Darüber hinaus leistet Islamic Relief auch Hilfe in Somalia und

Kenia.

In Kenia haben der Starkregen und die Überflutungen die

Infrastruktur zum Teil schwer beschädigt. 244.000 Menschen mussten

laut UN fliehen. Einige Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten

und humanitäre Helfer gelangen nur schwer zu den betroffenen

Menschen. Hinzu kommt nach Informationen der Vereinten Nationen das

steigende Risiko einer Choleraepidemie: Bereits seit Anfang des

Jahres wurde in 15 von 47 Bezirken des Landes ein Anstieg der

Cholerafälle gemeldet. Insgesamt waren es Ende April knapp 3.000

Fälle.

Ostafrika wird immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht.

Wetterexperten vermuten einen Zusammenhang mit dem zyklisch

auftretenden Klimaphänomen El Niño. Dieses bringt eine deutliche

Erwärmung der Meeresoberfläche am Äquator mit sich, die heftigen

Regen in einigen Weltregionen und gleichzeitig Dürre in anderen

Regionen auslöst.

