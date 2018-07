Höhere Gehälter für die Pflege vereinbart: Sozialhilfeträger verzögert oder verweigert?

bpa fordert vom Sozialhilfeträger in Brandenburg

die unverzügliche Umsetzung der vereinbarten Gehaltssteigerung

Die Sozialämter der Städte und Landkreise in Brandenburg verzögern

seit Monaten das Inkrafttreten einer neuen Vergütungsvereinbarung für

die ambulante Pflege und blockieren die vereinbarte Vergütung und

damit verbundene Gehaltssteigerung für die Pflegekräfte.

„Alle, von der Landespolitik bis hin zur Kanzlerin, fordern eine

bessere Bezahlung von Pflegenden. Die Pflegedienste haben sich nach

Verhandlungen schon im Februar bereiterklärt, vier Prozent mehr

Gehalt zu zahlen. Ausgerechnet die Sozialhilfeträger in den Kommunen

drücken sich jedoch noch immer um ihren Teil der Vereinbarung“,

kritisiert die brandenburgische Landesvorsitzende des Bundesverbandes

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Ellen Fährmann. Es

fehle eine formale Unterschrift, heißt es zur Begründung.

Zudem behaupte inzwischen das Landesministerium, eine rückwirkende

Vergütung sei nicht möglich, obwohl die Vereinbarung zum März

geschlossen und von den Pflegediensten bereits wie vereinbart

umgesetzt wurde. „Gezahlt werden soll erst, wenn alle Unterschriften

vorliegen. Das ist ein Skandal. Selbst wenn die Verträge nun im

August unterschrieben vorliegen, würde die Pflege für ein halbes Jahr

um die Gehaltssteigerungen geprellt“, so Fährmann. Sie fordert eine

unverzügliche und rückwirkende Umsetzung der Vereinbarung.

Im März hatten die Pflegedienste die Löhne ihrer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sofort erhöht, Kranken- und Pflegekassen setzten den

Vertrag ebenfalls um und beteiligen sich an den höheren Vergütungen.

„Die Sozialhilfeträger in den Städten und Kreisen setzen die

Vereinbarung zu Gunsten der besseren Bezahlung der Pflegekräfte nicht

um. Wann und wie dies erfolgen wird, ist für unsere Mitglieder völlig

ungewiss“, so Fährmann.

„Die bpa-Mitgliedsunternehmen bleiben auf den höheren Lohnkosten

nun immer dann sitzen, wenn ein Patient Sozialhilfe empfängt“,

erklärt die bpa-Landesvorsitzende. „Für die Dienste ist eine

Gehaltssteigerung um vier Prozent ein erheblicher Kostenfaktor. Für

die Sozialbehörden scheint es aber überhaupt keine Rolle zu spielen,

welche Konsequenzen ihre Verweigerungshaltung für die Pflegedienste

und deren Mitarbeiter hat.“

„Alle wissen, dass Pflegende gut entlohnt werden sollen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ambulanten Pflege selbst sind

immer schnell vor Ort, um Menschen zu helfen. Wenn sie für ihre

wichtige Arbeit mehr Geld bekommen sollen, dürfen langsame Bürokraten

das nicht blockieren“, so Fährmann.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

300 in Brandenburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

