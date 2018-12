Huawei stellt gemeinsam mit Partnern das Impulspapier „Konvergente Netze im Aufbruch“ beim Digital-Gipfel 2018 vor

Huawei nimmt dieses Jahr als einer der leitenden

Impulsgeber der Fokusgruppe „Aufbruch in die Gigabit-Gesellschaft“ am

Digitalgipfel am 3. und 4. Dezember in Nürnberg teil. Unter dem Thema

Künstliche Intelligenz (KI) stellen auch dieses Jahr wieder zehn

Plattformen die Ergebnisse ihrer unterjährigen Arbeit vor, welche die

Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen sollen.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion stellte Huawei mit weiteren

leitenden Vertretern der Fokusgruppe das Papier „Konvergente Netze im

Aufbruch vor“. In diesem macht die Fokusgruppe Vorschläge, wie in

Deutschland der weitere Ausbau leistungsstarker, glasfaserbasierter

Netze vorangetrieben und gleichzeitig 5G mit seinem breiten

Anwendungsspektrum erfolgreich implementiert werden kann.

Gleichzeitig wird KI wird als zentrale Lösungskomponente vorgestellt,

um die zunehmende Komplexität der digitalen Netze zu beherrschen und

Flexibilisierung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck muss KI zeitnah,

effizient und effektiv in Planung, Aufbau und Betrieb einsetzbar

sein.

Ingobert Veith, Director Public Policy bei Huawei, erklärt: „Wir

freuen uns, zusammen mit der Telekom, dem Fraunhofer IFF und Nokia

die Ergebnisse unseres gemeinsamen Papiers in der Plattform Digitale

Netze und Mobilität vorzustellen. Unsere Fokusgruppe verfolgt das

Ziel, die aktuellen Entwicklungen und Problemstellungen im Kontext

konvergenter Netze und deren zunehmender Komplexität darzustellen,

sowie Handlungsfelder aufzuzeigen, um Deutschlands Position als

führende Industrienation weiterhin abzusichern.“

Um dieses Ziel zu erreichen, identifiziert das Papier der

Fokusgruppe zentrale Punkte, die angegangen werden müssen – gerade

mit Blick auf die Infrastruktur:

– Identifizierung und Nutzbarmachung geeigneter (bestehender und

neuer) Mobilfunkstandorte

– Umsetzung der notwendigen, enormen Tiefbauaktivitäten für die

Glasfaserverlegung

– Einfache und reibungslose Gestaltung notwendiger Abstimmungs-

und Genehmigungsprozesse auf lokaler Verwaltungsebene

– Einbindung neuer Trägerinfrastrukturen (wie Straßenlaternen oder

kommunale Hinweisschilder) im öffentlichen Raum zur Erschließung

als Small Cell für den erfolgreichen 5G-Ausbau

– Implementation von Logistik 4.0 mit Konnektivitätsangeboten vom

Produzenten bis zum Endabnehmer, um den physikalischen

Warenfluss über die komplette Logistikkette digital abzubilden

Das Papier der Fokusgruppe Aufbruch in die Gigabit-Gesellschaft

wird offiziell zur Podiumsdiskussion veröffentlicht und ist unter

https://plattform-digitale-netze.de/publikationen/ abrufbar.

Der Digital-Gipfel ist die zentrale Plattform für die

Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft

bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Der Digital-Gipfel greift

die zentralen Handlungsfelder der digitalen Transformation in zehn

thematischen Plattformen auf. Auf dem Gipfel werden die Ergebnisse

präsentiert, Trends vorgestellt und digitalpolitische

Herausforderungen sowie Lösungsansätze diskutiert. Mehr Infos zum

Digital-Gipfel 2018 unter: http://ots.de/2gA3aB

