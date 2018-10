Hundertausende Stimmen für den Antarktisschutz / Greenpeace-Aktivisten übergeben gemeinsam mit Sänger Stefan Gwildis Petition an das Landwirtschaftsministerium

Für die Einrichtung des weltweit größten

Meeresschutzgebietes im antarktischen Weddellmeer überreicht heute

eine Greenpeace-Delegation im Berliner Landwirtschaftsministerium

insgesamt 384.085 in Deutschland gesammelte Unterschriften. Die

Vertreter von Greenpeace-Gruppen aus Lübeck und Hamburg sowie den

Greenpeace-Kids werden von dem deutschen Soulsänger Stefan Gwildis

begleitet. Gwildis engagiert sich als Antarktisbotschafter für den

Erhalt der antarktischen Meere. Empfangen werden die Umweltschützer

von Staatssekretär Michael Stübgen. Überreicht wird auch eine

künstliche Eisscholle in der Form der Antarktis, in deren Sockel

Teile der Unterschriftenliste integriert sind. Weltweit haben über

zwei Millionen Menschen die Petition unterzeichnet. „Antarktische

Wildtiere wie Wale, Pinguine, Robben brauchen konsequenten Schutz“,

sagt die Lübecker Greenpeace-Aktivistin Ingrid Boitin. „Die

Unterschriften sind ein deutliches Zeichen für den Wunsch der

Menschen, dieses Schutzgebiet einzurichten.“

Vom 22. Oktober bis 2. November tagt die Antarktiskommission

CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living

Resources) im australischen Hobart. Das Gremium entscheidet über den

im Namen der EU von der Bundesregierung eingebrachten Vorschlag für

das Weddellmeer-Schutzgebiet. Ein Meeresbereich von fast zwei

Millionen Quadratkilometer Größe – fünfmal mehr als die Fläche

Deutschlands – wäre damit vor der industriellen Ausbeutung geschützt.

Allerdings sind erklärte Gegner des Schutzgebietes wie China,

Norwegen und Russland noch nicht überzeugt worden. Dafür müssen sich

deutsche Regierungsvertreter dringend auf höchster politischer Ebene

einsetzen.

Für das größte Meeresschutzgebiet der Welt

Das südliche Eismeer ist bedroht: Der fortschreitende Klimawandel

öffnet bislang mit Eis bedeckte Regionen für die industrielle

Fischerei. Mit dem Expeditionsschiff „Arctic Sunrise“ war Greenpeace

im Frühjahr in der Antarktis, um wissenschaftliche Daten zu sammeln

und die zerstörerischen Methoden der Industriefischerei aufzuzeigen.

Ein Forschungsteam wies mittels U-Boot-Tauchgängen in hunderten

Metern Tiefe empfindliche und damit schützenswerte Strukturen nach –

darunter Schwämme, Korallen und Seefedern.

