taz: EU-Kommission für Verbot von seit Jahrzehnten erlaubtem Pestizid

BERLIN Die EU-Kommission will das seit Jahrzehnten

zugelassene Pestizid Chlorpyrifos wegen Gesundheitsrisiken verbieten

lassen. „Die Kommission wird den Mitgliedsländern vorschlagen, die

Zulassung der Substanz nicht zu verlängern“, teilte Anca

Păduraru, Sprecherin der Behörde, der Tageszeitung „taz“

(*Samstagausgabe) mit. Das Insektengift wurde zuletzt 2005 von der EU

zugelassen, obwohl Kritikern zufolge schon damals Hinweise vorlagen,

dass die Substanz Gehirnen von Kindern im Mutterleib schadet.

Mehrmals verlängerte sie diese Zulassung provisorisch, weil die

Behörden nicht rechtzeitig eine neue Überprüfung abschlossen.

In Deutschland darf Chlorpyrifos anders als in Spanien, Polen und

18 weiteren EU-Ländern seit 2015 nicht mehr gespritzt werden. Laut

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde es

aber beispielsweise 2017 vor allem in importierten Orangen,

Mandarinen sowie Grapefruits gefunden. 44 Prozent der untersuchten

Grapefruits und 37 Prozent der analysierten Orangen waren demnach

positiv. Treffer gab es auch etwa bei Äpfeln, Spargel und

Tafelweintrauben. Der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa)

zufolge war es eines der 2017 am häufigsten gefundenen Pestizide in

Nahrungsmitteln. Bauern töten mit dem Insektengift Schildläuse,

Raupen und andere Schädlinge.

Anfang August stellte die Efsa jedoch fest, dass Chlorpyrifos

nicht die gesetzlichen Anforderungen für eine Zulassung erfülle. Sie

berief sich unter anderem auf eine Studie, die Hersteller Dow bereits

1998 eingereicht hatte. Es sei besorgniserregend, dass in dem Versuch

die Kleinhirne derjenigen Ratten kleiner gewesen seien, deren Eltern

Chlorpyrifos gefressen hatten, schreibt die EU-Behörde. Die

spanischen Behörden dagegen, die das Mittel ab 1999 für die EU

überprüften, hatte kein Problem gesehen. Die auffälligen Ergebnisse

wurden 2018 durch eine Studie der schwedischen Medizin-Universität

Karolinska-Institut bekannt.

„Der Fall Chlorpyrifos zeigt ähnlich wie bei Glyphosat oder und

den Bienenkillern Neonikotinoiden, dass die Zulassungsverfahren nicht

einwandfrei funktionieren“, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete

Harald Ebner der taz. „Offensichtlich haben die Behörden bei

Chlorpyrifos unkritisch die Hersteller-Schlussfolgerungen über

Tierversuche mit dem Stoff übernommen.“

Die Sprecherin der EU-Kommission dagegen erklärte, gerade wegen

„des funktionierenden EU-Systems und der EU-Regulierung“ könne die

Kommission den Mitgliedstaaten Verordnungsentwürfe vorlegen, um –

wenn nötig – die Zulassung eines Wirkstoffs auslaufen zu lassen. Der

US-Agrarchemiekonzern Corteva, in dem Dow nach einer Fusion

aufgegangen ist, wies die Vorwürfe der Efsa gegen Chlorpyrifos

zurück: „Kein Wirkstoff ist gründlicher untersucht worden als

Chlorpyrifos“, teilte Firmensprecher József Máté der taz mit.

