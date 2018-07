Hunger im Südsudan: Bittere Bilanz nach sieben Jahren Unabhängigkeit

Am 9. Juli wird der Südsudan, das jüngste Land

der Welt, sieben Jahre alt. Die Bilanz seit der Staatsgründung ist

katastrophal: 90 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der

Armutsgrenze. Rund 2,5 Millionen Menschen sind seit Ausbruch des

Bürgerkrieges 2013 in die Nachbarländer geflohen. Mehr als 1,7

Millionen Südsudanesen sind im eigenen Land auf der Flucht. Ohne

humanitäre Hilfe werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen in

diesem Jahr 7,1 Millionen Menschen Hunger leiden.

Der andauernde Krieg mit Gewalt und Vertreibungen ist eine der

Hauptursachen für die dramatische Ernährungslage. Wiederkehrende

Dürren und extreme Regenzeiten erschweren die Situation zusätzlich.

Der Juli ist der schlimmste Monat für die Bevölkerung: durch die

starken Regenfälle sind viele Straßen unpassierbar und so werden die

Hilfslieferungen sehr aufwendig und kostspielig. Außerdem haben die

Menschen alle Vorräte aufgebraucht und die nächste Ernte ist noch

Wochen entfernt. „Die Menschen erleben jetzt eine furchtbare

Durststrecke. Die Frage von Nahrung ist existentiell und bestimmt

jeden Gedanken der Familien. Wir lassen sie nicht allein, aber es

braucht zu allererst einen tragbaren und dauerhaften Frieden. Hunger

und Frieden sind eng verbunden“, sagt Dr. Till Wahnbaeck,

Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.

Die Welthungerhilfe ist seit den 90er Jahren im heutigen Gebiet

des Südsudans tätig. Sie unterstützt die Bevölkerung in den

Bundesstaaten Northern Bahr el Ghazal und Unity State mit

Nahrungsmitteln und Saatgut sowie mit Trinkwasserbrunnen und

verbesserten Sanitäranlagen.

