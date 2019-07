„Ich lebe positiv“: ZDF-„37°“-Doku erzählt Corinnes Geschichte weiter (FOTO)

Seit 15 Jahren begleitet Autorin Maike Conway die heute 23-jährigeCorinne, die bei der Geburt von ihrer Mutter mit dem HI-Virusinfiziert wurde, mit der Kamera. 2015 ist in der Reihe „37°“ der Film„Niemand darf es wissen“ entstanden, an dessen Ende sich Corinneoutet. Ein halbes Jahr später fliegt sie nach Fuerteventura, um alsBetreuerin in einem Ferienclub zu arbeiten. Ab diesem Moment erzähltdie „37°“-Dokumentation „Ich lebe positiv“, die das ZDF am Dienstag,9. Juli 2019, 22.15 Uhr, zeigt, Corinnes Leben weiter. In derZDFmediathek steht die Sendung am selben Tag ab 8.00 Uhr zurVerfügung.

Wie werden ihr Arbeitgeber und ihre Kollegen reagieren, wenn sie

von der Infektion erfahren? Corinne macht überraschend gute

Erfahrungen: Die Leiter des Clubs stellen sich hinter sie,

Mitarbeiter werden informiert und für besorgte Gäste wird eine

Hotline eingerichtet. Doch bleibt das wirklich alles so problemlos,

wie es zunächst scheint?

Kaum einer der Mitarbeiter bleibt so lange auf der Insel wie

Corinne. Sie beginnt, Spanisch zu lernen, und verliebt sich in den

spanischen Barkeeper Alexis. Sex ist natürlich auch bald ein Thema,

doch ihre Krankheit lässt sie zögern, auch wenn sie weiß, dass sie

Alexis geschützt nicht anstecken kann. Nach ein paar Monaten bekommt

ihre Beziehung Risse, denn Corinne kann sich nicht vorstellen, für

immer auf der Insel zu leben. Nach vier Jahren verlässt sie

Fuerteventura, um in Mecklenburg-Vorpommern Hotelfachfrau zu lernen.

Wieder ein neues Leben und wieder die Frage, wem sie von ihrer

HIV-Infektion erzählt und wem nicht. Doch Corinne hat gelernt, damit

umzugehen.

