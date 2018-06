Immer mehr Brandenburger CDU-Mitglieder setzen sich von Merkel ab (FOTO)

Der Streit um die Asylpolitik ist in Brandenburgs CDU angekommen.Während der Landesvorsitzende den Kurs von Kanzlerin Merkelunterstützt, teilte die frühere Landesvorsitzende Saskia Ludwig mit,dass „große Teile“ ihres Kreisverbands Potsdam-Mittelmark die vomBundesinnenminister Seehofer geplanten Maßnahmen für die Abweisungvon Asylunberechtigten an der Grenze unterstützen.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Was auf Bundesebene zwischen Innenminister und Kanzlerin wieder

einmal vertagt wurde, zieht seine Kreise nach Brandenburg. Selbst in

der CDU verstehen immer mehr Menschen, dass es mit der

unkontrollierten Einreise ins Sozialschlaraffenland Deutschland nicht

so weitergehen kann. Wir von der AfD haben immer wieder daran

erinnert, dass wir unsere Grenzen kontrollieren müssen – und auch

dürfen -, wenn das an den EU-Außengrenzen nicht klappt. Erst recht

müssen wir an den Brandenburger Landesgrenzen zu Polen dann Menschen

ohne Papiere sowie anderswo angemeldete Personen oder

Asylunberechtigte abweisen. Die AfD sieht die Realitäten klar,

fordert Gegenmaßnahmen und freut sich über jeden, der diese

Erkenntnis teilt.“

