In 3 Tagen durch 5 Länder mit Santander (FOTO)

– Santander Mitarbeiter durchqueren auf dem Rennrad fünf Länder indrei Tagen– 15 000 Euro für den guten Zweck „erradelt“– WeltweitesEngagement innerhalb der globalen Santander Woche

Schweißnasse Sättel, 25 Grad bei strahlendem Sonnenschein und

glückliche Gesichter – ungewöhnliche Eindrücke, die heute das Bild am

Santander-Platz in Mönchengladbach prägten. Aber fangen wir von vorne

an: Santander UK hatte sie ins Leben gerufen, die Redbach 500-Aktion,

bei der Mitarbeiter aus Unternehmenseinheiten verschiedener Länder

auf dem Rennrad ihr Bestes gaben. Innerhalb von drei Tagen

durchquerten sie fünf Länder, um im Rahmen der Santander Woche Geld

für den guten Zweck zu „erradeln“. Das Ziel der begeisternden

sportlichen Leistung war die Unternehmenszentrale von Santander

Deutschland.

Frank Cürlis, Bereichsleiter Organisation, stieg als einer von

fünf Mitarbeitern von Santander Deutschland für die letzte Etappe auf

sein Rennrad: „Meine Kollegen und ich sind von Antwerpen bis

Mönchengladbach 170 km geradelt. Es ist der gute Zweck, verbunden mit

unseren sportlichen Leidenschaft, der uns motiviert hat. Sport und

Spende miteinander zu verknüpfen, ist für uns eine

Herzensangelegenheit, genau wie für Santander.“

Ziel der Aktion war es, 11 000 Pfund (rund 12 500 Euro) zu

sammeln, die den Organisationen Aspire und Mind zugutekommen –

britische Vereine, die zum einen Menschen mit Rückenmarksverletzungen

unterstützen und sich zum anderen für psychisch Kranke einsetzen.

„Hier an der Unternehmenszentrale mit den Kollegen nach vielen

anstrengenden Kilometern anzukommen und das Spendenziel erreicht zu

haben, ist ein ganz besonderer und auch emotionaler Moment für uns

alle. Die Aktion Redbach 500 zeigt mal wieder: Die Bank engagiert

sich meilenweit über die eigenen (Länder-) Grenzen hinaus – und

bewirkt Großes“, äußerte sich Cürlis ein wenig aus der Puste, aber

sichtlich stolz.

Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.de

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und

Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn

Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am

Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,

verfügt Santander Ende 2018 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagen

und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hat weltweit

etwa 144 Millionen Kunden, 13.000 Filialen und rund 200.000

Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte Santander einen zurechenbaren

Gewinn von 3,81 Milliarden Euro, eine Steigerung um 18 Prozent zum

Vorjahr.

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl

zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-

und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche

Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder

persönlich in der Filiale – Santander hat ein Service- und

Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zur

Baufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum

abdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängige

Finanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Die

hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren

Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter

www.santander.de

Pressekontakt:

Eva Maria Oberdörster

Communications

02161 690-9408

Evamaria.Oberdoerster@santander.de

